Alan Greenspan, i mutui subprime, la crisi del 2008 e le bolle che potrebbero esplodere nella finanza di oggi

Dove si nasconde allora il prossimo rischio sistemico? Gli economisti non sono concordi, ma alcuni segnali meritano attenzione. L'immobiliare commerciale è sotto pressione: la rivoluzione del lavoro da remoto ha svuotato gli uffici nelle grandi città, e miliardi di dollari di prestiti su edifici commerciali sono in scadenza nei prossimi anni, con immobili che valgono spesso la metà del valore pre-pandemia.



Le valutazioni dell'intelligenza artificiale hanno raggiunto livelli stratosferici, alimentate da aspettative che in molti casi non trovano ancora riscontro nei fondamentali: il parallelo con la bolla delle dot-com del 1999 è evocato da più parti. Il debito sovrano globale, accumulato dopo anni di spesa straordinaria per pandemia, guerra e transizione energetica, è sempre più costoso da sostenere con i tassi attuali.



Il mercato delle criptovalute, dopo anni di crescita esplosiva e crolli verticali, resta privo di una regolamentazione solida e condivisa a livello globale. Mentre il mercato del private credit, cioè i prestiti concessi da fondi non bancari a imprese, ha superato i 1.700 miliardi di dollari nel mondo: meno regolamentato e trasparente, potenzialmente in grado di trasmettere shock in modo imprevedibile.