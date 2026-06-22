Fed, morto a 100 anni l'ex presidente Alan Greenspan

È morto all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dalla stessa Fed. Secondo quanto dichiarato dalla moglie dell'uomo, la corrispondente della Nbc News Andrea Mitchell, Greenspan sarebbe deceduto a seguito di alcune complicanze legate al morbo di Parkinson. Nei suoi 18 anni alla guida della banca centrale degli Stati Uniti, l'ex presidente ha presieduto un'era di crescita e prosperità sostenute per gli Usa che, tuttavia, si è conclusa con conseguenti devastanti nel 2008.
Ascesa e discesa
A due anni di distanza da quando aveva lasciato l'istituzione bancaria. La reputazione di Greenspan subì una grave battuta d'arresto quando il mercato immobiliare americano crollò, scatenando una crisi finanziaria globale che rischiò di far crollare il sistema bancario statunitense e fece precipitare l'economia nella peggiore recessione dagli anni '30. I critici attribuirono gran parte della colpa della crisi alle politiche monetarie accomodanti di Greenspan e a quella che ritenevano una fiducia eccessiva nei mercati finanziari, soggetti a una supervisione insufficiente. Lo stesso Greenspan ammise in seguito di "aver commesso un errore" nel ritenere che le banche nazionali, la cui stabilità è alla base del sistema finanziario e dell'intera economia, potessero sostanzialmente autoregolarsi.