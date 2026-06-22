Fed, morto a 100 anni l'ex presidente Alan Greenspan

È morto all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dalla stessa Fed. Secondo quanto dichiarato dalla moglie dell'uomo, la corrispondente della Nbc News Andrea Mitchell, Greenspan sarebbe deceduto a seguito di alcune complicanze legate al morbo di Parkinson. Nei suoi 18 anni alla guida della banca centrale degli Stati Uniti, l'ex presidente ha presieduto un'era di crescita e prosperità sostenute per gli Usa che, tuttavia, si è conclusa con conseguenti devastanti nel 2008.