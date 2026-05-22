Fed, Kevin Warsh è il nuovo presidente: "È l'incarico della vita"

Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed. Il finanziere 56enne succede agli otto anni di Jerome Powell e ha prestato giuramento alla Casa Bianca, il primo lì dai tempi di Alan Greenspan nel 1987. Il neo presidente della Banca Centrale americana è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Donald Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio, al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi.
"Avrò un approccio orientato alla riforma"
Il nuovo presidente ha subito dichiarato che sotto la sua guida la Fed sarà "orientata alle riforme, imparando sia dai successi che dagli errori del passato, superando modelli e schemi statici e mantenendo standard chiari di integrita' e prestazione". Nel corso del suo primo discorso, Warsh ha evidenziato come "il ruolo di presidente della Federal Reserve deve essere svolto con energia e determinazioni". Inoltre, ha aggiunto che "questi anni possono portare una prosperità senza precedenti, capace di innalzare il tenore di vita degli statunitensi in ogni condizione sociale. E la Federal Reserve ha un ruolo in questo. Il nostro mandato alla Fed è promuovere la stabilità dei prezzi e la massima occupazione. Quando perseguiamo questi obiettivi con saggezza e chiarezza, indipendenza e determinazione, l'inflazione può essere più bassa, la crescita più forte, il reddito reale disponibile più alto, e gli Stati Uniti possono essere più prosperi".
"L'incarico della vita"
Ha ringraziato Donald Trump per la fiducia e per avergli affidato quello che ha definito come "l'incarico della vita" Kevin Warsh. Ma facendo un punto sulla situazione economica degli Stati Uniti e, in particolare, dei redditi delle famiglie ha precisato: "Il reddito netto reale può aumentare, l'America può diventare più prospera e, aspetto non meno importante, la sua posizione nel mondo più sicura. Per assolvere a questa missione, mi impegnerò su quattro fronti: imparare dai successi e dagli errori del passato; evitare schemi mentali rigidi; e mantenere chiari standard di integrità e performance". Inoltre, ha citato l'ex presidente Alan Greenspan perché "proprio come Alan, intendo e mi impegno a ricoprire la carica di presidente con energia e determinazione, esattamente come fece il presidente Greenspan, rimanendo fedele alla missione e alle più nobili tradizioni della Fed". "Come lei stesso dimostra ogni giorno, signor presidente, è proprio grazie all'energia e alla determinazione che si riescono a superare gli ostacoli più ardui. Le sue più grandi ambizioni sono per l'America, per ciò che le persone libere possono realizzare quando ne hanno l'opportunità", ha proseguito rivolgendosi a Trump. "E malgrado non sia ingenuo riguardo alle sfide che affrontiamo, credo, che questi anni possano portare una prosperità tale da innalzare il tenore di vita degli americani di ogni estrazione sociale. E la Fed ha un ruolo in tutto questo", ha rilevato il neo capo della Banca centrale Usa. "Infine, voglio solo dire che mi guarderò intorno, cercando di imprimere nella memoria questo momento speciale; ma una volta lasciata questa pedana, inizierà il vero lavoro. Dunque, diamo inizio a questo lavoro. È un onore", ha concluso.
Trump: "Deve essere indipendente, ha le qualità giuste"
Donald Trump, che ha fortemente voluto Warsh alla guida della Fed, ha ribadito: "Voglio che sia totalmente indipendente come presidente della Fed. Non guardare me", rivolgendosi all'ex Morgan Stanley nelle battute iniziali della cerimonia di giuramento. Il presidente Usa ha poi aggiunto che Warsh è tra i pochi "ad avere le qualità giuste" per guidare la Federal Reserve e "fare un lavoro fantastico".