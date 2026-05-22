Fed, Kevin Warsh è il nuovo presidente: "È l'incarico della vita"

Ha ringraziato Donald Trump per la fiducia e per avergli affidato quello che ha definito come "l'incarico della vita" Kevin Warsh. Ma facendo un punto sulla situazione economica degli Stati Uniti e, in particolare, dei redditi delle famiglie ha precisato: "Il reddito netto reale può aumentare, l'America può diventare più prospera e, aspetto non meno importante, la sua posizione nel mondo più sicura. Per assolvere a questa missione, mi impegnerò su quattro fronti: imparare dai successi e dagli errori del passato; evitare schemi mentali rigidi; e mantenere chiari standard di integrità e performance". Inoltre, ha citato l'ex presidente Alan Greenspan perché "proprio come Alan, intendo e mi impegno a ricoprire la carica di presidente con energia e determinazione, esattamente come fece il presidente Greenspan, rimanendo fedele alla missione e alle più nobili tradizioni della Fed". "Come lei stesso dimostra ogni giorno, signor presidente, è proprio grazie all'energia e alla determinazione che si riescono a superare gli ostacoli più ardui. Le sue più grandi ambizioni sono per l'America, per ciò che le persone libere possono realizzare quando ne hanno l'opportunità", ha proseguito rivolgendosi a Trump. "E malgrado non sia ingenuo riguardo alle sfide che affrontiamo, credo, che questi anni possano portare una prosperità tale da innalzare il tenore di vita degli americani di ogni estrazione sociale. E la Fed ha un ruolo in tutto questo", ha rilevato il neo capo della Banca centrale Usa. "Infine, voglio solo dire che mi guarderò intorno, cercando di imprimere nella memoria questo momento speciale; ma una volta lasciata questa pedana, inizierà il vero lavoro. Dunque, diamo inizio a questo lavoro. È un onore", ha concluso.