Usa, il Senato conferma Warsh come nuovo presidente della Fed

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh, candidato prescelto del presidente Donald Trump, alla guida della Federal Reserve. Warsh è stato confermato con un voto che ha seguito in gran parte le linee di partito. La sua nomina era stata messa in dubbio negli ultimi mesi dopo che il senatore repubblicano Thom Tillis della Carolina del Nord aveva dichiarato che l'avrebbe bloccata, mentre il Dipartimento di Giustizia indagava sul presidente della Fed Jerome Powell. L'indagine su Powell è stata archiviata ad aprile, aprendo la strada alla conferma di Warsh da parte del Senato. Warsh, 56 anni, ex alto funzionario della Fed, assumerà la presidenza in un momento insolitamente difficile per l'agenzia indipendente.
Con la conferma di Warsh alla presidenza della Fed, il Senato ha dato una indubbia vittoria al presidente Donald Trump, spesosi per la sua designazione dopo gli scontri furibondi sulla richiesta di drastico taglio dei tassi col presidente uscente, Jerome Powell, il cui mandato scade il 15 maggio, pur avendo annunciato che per il momento resterà nel board della Banca centrale Usa. Il voto si è concluso con 54 voti a favore e 45 contrari: il senatore democratico John Fetterman si è unito ancora una volta a tutti i repubblicani nel sostegno a Warsh, il cui mandato quadriennale alla guida della Fed avrà inizio venerdì.