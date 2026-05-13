Usa, il Senato conferma Warsh come nuovo presidente della Fed

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kevin Warsh, candidato prescelto del presidente Donald Trump, alla guida della Federal Reserve. Warsh è stato confermato con un voto che ha seguito in gran parte le linee di partito. La sua nomina era stata messa in dubbio negli ultimi mesi dopo che il senatore repubblicano Thom Tillis della Carolina del Nord aveva dichiarato che l'avrebbe bloccata, mentre il Dipartimento di Giustizia indagava sul presidente della Fed Jerome Powell. L'indagine su Powell è stata archiviata ad aprile, aprendo la strada alla conferma di Warsh da parte del Senato. Warsh, 56 anni, ex alto funzionario della Fed, assumerà la presidenza in un momento insolitamente difficile per l'agenzia indipendente.