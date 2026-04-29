Da Fed, Bce e Bank of England attesi tassi fermi con orientamento restrittivo

ANCHE BANK OF ENGLAND DOVREBBE TENERE TASSI FERMI

Anche nel Regno Unito, è improbabile che la Bank of England modifichi i tassi, poiché i dati e le condizioni sottostanti non mostrano cambiamenti significativi rispetto a marzo. Yu osserva che le variazioni sequenziali dei prezzi sono più deboli rispetto a quelle dei Paesi dell’Eurozona e sembra che le imprese stiano, per il momento, evitando di trasferire l’aumento dei costi di produzione. Ma un mercato del lavoro solido e un indice PMI di aprile sorprendentemente robusto indicano che indica che il “contributo di compensazione” delle famiglie nei servizi, e di riflesso dei salari, potrebbe essere meno intenso del previsto.