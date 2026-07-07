Il riscaldamento globale può costare all'Italia 6 punti di Pil entro il 2050: ecco perché

Il riscaldamento globale può costare all'Italia fino a 6 punti di Prodotto interno lordo entro il 2050 e raddoppiare i rischi di rifinanziamento del debito italiano, in assenza di politiche di mitigazione e adattamento. Lo afferma una nuova analisi del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici in collaborazione con Deloitte Climate & Sustainability e European University Institute. Lo studio ha messo a confronto due mondi possibili: un'Italia che non deve fare i conti con i danni del cambiamento climatico e un'Italia che invece li subisce. Il risultato? Già a metà secolo (2050), il Pil italiano nello scenario "con danni climatici" sarà più basso di quello "senza danni". La perdita va da un minimo dell'1,6% fino a un massimo del 6%, a seconda di quanto saranno gravi gli effetti del riscaldamento globale.