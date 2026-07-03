Lavoro, Orsini: "Abbiamo perso 100mila laureati in Italia"

"Non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino. Abbiamo perso 100mila laureati dall'Italia fra il 2020 e il 2024, 100mila laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nel corso dell'assemblea di Confindustria Genova a bordo della nave Costa Toscana ormeggiata nel capoluogo ligure.