Lavoro, Orsini: "Abbiamo perso 100mila laureati in Italia"
Il presidente di Confindustria all'assemblea in corso a Genova: "Non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino"
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"Non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino. Abbiamo perso 100mila laureati dall'Italia fra il 2020 e il 2024, 100mila laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nel corso dell'assemblea di Confindustria Genova a bordo della nave Costa Toscana ormeggiata nel capoluogo ligure.
"Noi imprese dobbiamo saper attrarre le persone, la politica guarderà alla parte politica - ha aggiunto -. Noi abbiamo ricominciato a parlare di meritocrazia, di salari, di dare alle persone una casa dignitosa, abbiamo ricominciato a parlare di integrazione, abbiamo cominciato a fare missioni all'estero con scuole in cui stiamo insegnando a parlare italiano a chi vuole venire a lavorare in Italia".