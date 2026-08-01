Il 4 agosto sarà passato un mese esatto dal grande giorno, ma Aurora Ramazzotti non riesce ancora a chiudere del tutto l'album di ricordi delle sue nozze. Dopo un matrimonio raccontato passo dopo passo sui social, dagli inviti bizzarri alle prove degli abiti, l'influencer torna a stupire i follower con nuovi scatti mai mostrati prima e un piccolo cambiamento tutt'altro che simbolico sul proprio profilo.
Le foto inedite delle nozze e il gigaposter di Cioè
Aurora Ramazzotti ha aperto il primo weekend di agosto condividendo su Instagram alcune immagini inedite della cerimonia celebrata in Sicilia lo scorso 4 luglio. E c'è un dettaglio curioso rimasto finora nascosto: un enorme poster ispirato alla rivista Cioè, che la ritrae in abito da sposa con un'espressione sorpresa mentre tiene in mano una copia del magazine.
A realizzarlo è stata proprio la storica testata per adolescenti, dopo aver scoperto che la coppia si era ispirata proprio a Cioè per gli inviti di nozze. "Lo abbiamo fatto dopo che hanno scoperto che ci eravamo ispirati a loro", ha raccontato Aurora nelle sue storie Instagram, mostrando anche i retroscena dello shooting fotografico, realizzato con un abito mai indossato durante il giorno vero e proprio del matrimonio.
Il nuovo cognome sui social dopo il matrimonio
A confermare quanto quei giorni siano ancora vivi nel cuore di Aurora Ramazzotti è arrivato anche un altro segnale, meno appariscente, ma decisamente significativo: sui propri account social l'influencer ha deciso di affiancare al proprio cognome anche quello del marito, diventando ufficialmente Aurora Ramazzotti Cerza. Un gesto che, seppur piccolo, racconta bene quanto quel legame venga vissuto ormai come parte integrante della propria identità pubblica, oltre che privata.
Dopo tre giorni di festeggiamenti e una luna di miele da sogno alle Maldive, la coppia sembra dunque ancora immersa nell'atmosfera di quel momento speciale, tra ricordi che continuano ad affiorare e piccoli gesti destinati a restare. Non è escluso che nelle prossime settimane possano emergere altri dettagli inediti di quella giornata, considerando quanto Aurora abbia sempre amato condividere con i propri follower ogni sfumatura della propria vita privata, senza però mai perdere quel tono leggero e ironico che da sempre la contraddistingue sui social.
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in luna di miele alle Maldive
© Instagram | Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
© Instagram | Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza