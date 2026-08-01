A realizzarlo è stata proprio la storica testata per adolescenti, dopo aver scoperto che la coppia si era ispirata proprio a Cioè per gli inviti di nozze. "Lo abbiamo fatto dopo che hanno scoperto che ci eravamo ispirati a loro", ha raccontato Aurora nelle sue storie Instagram, mostrando anche i retroscena dello shooting fotografico, realizzato con un abito mai indossato durante il giorno vero e proprio del matrimonio.