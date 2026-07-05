Tra gli episodi più curiosi del weekend di festa c'è stato anche quello che ha visto protagonista Giulia Salemi. L'influencer e conduttrice, invitata al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, una volta arrivata in Sicilia si è accorta di aver dimenticato a Milano proprio l'elemento più importante per la cerimonia: l'abito. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram, pubblicando una foto con un'espressione sconsolata e ironizzando sull'inconveniente: "Indovinate chi è appena arrivata a Catania per il matrimonio di Aurora e si è appena accorta di aver lasciato a casa l'abito?". Tra bagagli, passeggino e il piccolo Kian da gestire durante la partenza, il vestito è rimasto a casa. Salemi, però, non si è lasciata scoraggiare: ha iniziato subito la ricerca di un nuovo outfit nei negozi della zona, chiedendo anche consigli ai suoi follower sui social, trasformando quello che sembrava un piccolo incubo in un siparietto che ha divertito i fan.