Aurora Ramazzotti, la commozione di Michelle Hunziker ed Eros il giorno del sì
Oltre ad accompagnare la figlia all'altare, il cantante le ha anche dedicato un dolce messaggio sui social. La conduttrice, invece, ha letto una lettera
Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non è stato soltanto uno degli eventi mondani più attesi dell'anno, ma soprattutto una grande festa di famiglia. Al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, gli occhi erano puntati sugli sposi, ma alcuni dei momenti più intensi sono arrivati grazie a Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che hanno voluto rendere omaggio alla figlia con parole cariche di affetto ed emozione.
Le parole di Eros Ramazzotti per Aurora e Goffredo
Poco prima dell'inizio della cerimonia, Eros Ramazzotti ha scelto i social per condividere un messaggio dedicato alla figlia e al neo genero. Il cantante ha definito il loro amore una speranza in un periodo storico difficile, scrivendo: "Auri e Goffo. In un'epoca allo sbando, con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde, dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati... è un miracolo".
Nel suo augurio ha poi invitato i due sposi a non perdere mai ciò che li unisce: "Non cambiate mai, ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo", firmando semplicemente il messaggio con un affettuoso "Papà". Nel corso della cerimonia, il cantante ha accompagnato la figlia fino all'altare.
La toccante lettera di Michelle Hunziker
Tra gli istanti più toccanti del matrimonio c'è stata la lettera letta da Michelle Hunziker davanti agli invitati. La conduttrice si è rivolta direttamente ad Aurora, ripercorrendo il loro rapporto e ricordando quanto la figlia sia cresciuta affrontando una realtà familiare particolare. "Auri, ci hai portato nella scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell'amore", ha detto Michelle, aggiungendo che non deve essere stato semplice avere due genitori così conosciuti. Con grande sincerità ha ammesso che, in alcuni momenti, era stata proprio Aurora a dimostrare una maturità sorprendente. Il suo discorso si è concluso con parole di grande orgoglio: "Brilli. Sei bellissima. Sei una donna straordinaria. Una mamma affettuosa e una persona intelligente".
L'abito di Aurora Ramazzotti rende omaggio a quello indossato da Michelle
Anche la scelta dell'abito da sposa ha rappresentato un tributo alla madre. Per il giorno del sì, Aurora Ramazzotti ha indossato un vestito ispirato a quello scelto da Michelle Hunziker per le nozze con Eros Ramazzotti nel 1998. Ha spiegato di non aver mai fantasticato sul matrimonio perfetto, anche perché è cresciuta vedendo relazioni importanti interrompersi. Ha però confessato di aver sempre avuto una certezza: se quel giorno fosse arrivato, avrebbe voluto indossare un abito ispirato a quello della madre.
La sorpresa di Aurora Ramazzotti per Goffredo: cinque canzoni e un EP pubblicato a mezzanotte
La musica ha avuto un ruolo centrale nei festeggiamenti. Aurora ha preparato per il marito un regalo davvero insolito: un EP intitolato "Un giorno di festa", composto da cinque brani scritti per raccontare la loro storia d'amore.
Durante il ricevimento la sposa ha eseguito le canzoni davanti agli invitati, che avevano già potuto ascoltarle in anteprima. Allo scoccare della mezzanotte, il mini album è stato pubblicato sulle piattaforme di streaming. I brani si intitolano "Sale e lacrime", "Un giorno di festa", "Beata ignoranza", "Piazza Wagner" e "Infinito", e rappresentano un viaggio musicale attraverso gli anni trascorsi insieme a Goffredo Cerza.
© Ufficio stampa
La copertina dell'EP
Aurora non ha creato l'EP con l’idea di avviare una carriera discografica. È il frutto di un percorso di scrittura personale e profondamente intimo, costruito nel tempo come gesto d’amore verso Goffredo. La stessa Ramazzotti ha spiegato che il progetto nasce dalla necessità di dare una forma a pensieri già esistenti: appunti, notti senza sonno, paure e soprattutto amore. L’idea è stata quella di trasformare tutto questo in un dono pensato per il giorno del matrimonio, con la speranza che quel racconto imperfetto potesse trovare una sua risonanza anche negli ascoltatori, diventando universale pur restando estremamente personale.
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Aurora Ramazzotti
Il progetto si sviluppa attraverso quattro tracce che attraversano i diversi strati della loro relazione: la quotidianità condivisa, la storia d’amore, le distanze, i primi tempi e la trasformazione legata alla maternità. Ogni brano si concentra su una sfumatura specifica di un legame lungo e complesso, in cui convivono nostalgia, momenti di crisi, leggerezza e la rivoluzione profonda portata dall’arrivo di un figlio. Anche l’immaginario scelto per accompagnare l’EP segue questa dimensione intima: tutto ruota attorno alla camera da letto, pensata come spazio privato e universale al tempo stesso, rifugio emotivo e luogo di confronto, specchio delle emozioni più autentiche della coppia.
Sara Daniele celebra il matrimonio della coppia
A rendere ancora più personale la cerimonia è stata la presenza di Sara Daniele nel ruolo di celebrante. La figlia di Pino Daniele è una figura fondamentale nella storia della coppia, perché fu proprio lei a far incontrare Aurora e Goffredo a Londra nel 2017. Da quell'amicizia nacque una relazione che, dopo anni insieme e la nascita del piccolo Cesare Augusto nel 2023, è arrivata fino al matrimonio.
Gli ospiti vip e l'assenza di Tommaso Zorzi
Il Castello Xirumi Serravalle ha accolto numerosi amici e volti noti dello spettacolo. Tra gli invitati c'erano Laura Freddi, Serena Autieri, Jonathan Kashanian, Francesco Facchinetti, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. A far discutere è stata, invece, l'assenza di Tommaso Zorzi. Un tempo tra i migliori amici di Aurora, l'influencer aveva raccontato nei mesi scorsi che il loro rapporto si è concluso senza un litigio preciso, ma perché le loro vite hanno preso direzioni differenti. Pur confermando di non essere più in contatto con lei, aveva comunque espresso la propria felicità nel vedere Aurora serena accanto a Goffredo.
La disavventura di Giulia Salemi prima delle nozze
Tra gli episodi più curiosi del weekend di festa c'è stato anche quello che ha visto protagonista Giulia Salemi. L'influencer e conduttrice, invitata al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, una volta arrivata in Sicilia si è accorta di aver dimenticato a Milano proprio l'elemento più importante per la cerimonia: l'abito. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram, pubblicando una foto con un'espressione sconsolata e ironizzando sull'inconveniente: "Indovinate chi è appena arrivata a Catania per il matrimonio di Aurora e si è appena accorta di aver lasciato a casa l'abito?". Tra bagagli, passeggino e il piccolo Kian da gestire durante la partenza, il vestito è rimasto a casa. Salemi, però, non si è lasciata scoraggiare: ha iniziato subito la ricerca di un nuovo outfit nei negozi della zona, chiedendo anche consigli ai suoi follower sui social, trasformando quello che sembrava un piccolo incubo in un siparietto che ha divertito i fan.
Tre giorni di festa tra musica, fuochi d'artificio e celebrazioni
I festeggiamenti non si sono esauriti con la cerimonia. Il matrimonio è stato organizzato come un vero weekend di celebrazioni, con una seconda grande festa tra giardini illuminati, cena sotto le stelle, balli, fuochi d'artificio e la tradizionale torta nuziale. Gli ospiti hanno raggiunto la location anche a bordo di un autobus dedicato, trasformando il trasferimento in un momento conviviale. Un finale perfetto per un matrimonio che ha unito eleganza, musica e momenti profondamente personali, con Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti protagonisti di alcune delle immagini e delle emozioni più belle dell'intero weekend.