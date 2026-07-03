Conclusi gli ultimi passaggi burocratici, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno raggiunto il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, la location scelta per ospitare il matrimonio. Qui sono attesi gli invitati che prenderanno parte alla festa pre-nozze prevista per questa sera, mentre il momento più atteso arriverà sabato 4 luglio, quando la coppia si scambierà le promesse e le fedi davanti a familiari e amici. Dopo la cerimonia, gli ospiti parteciperanno al ricevimento e ai festeggiamenti organizzati nella storica dimora siciliana, scelti per celebrare una storia d'amore che dura da molti anni e dalla quale, nel marzo 2023, è nato il loro figlio Cesare Augusto.