Le nozze rappresentano il coronamento di una relazione iniziata ormai dieci anni fa. Nel frattempo Aurora e Goffredo sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023, e ora sono pronti a pronunciare il fatidico sì davanti a familiari e amici. L'adrenalina delle ultime ore è evidente sui social, dove la futura sposa si è mostrata emozionata ma anche serena in vista dell'appuntamento più importante della sua vita.