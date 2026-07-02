Aurora Ramazzotti è partita per la Sicilia: conto alla rovescia per il matrimonio
La futura sposa ha promesso ai follower di aggiornarli passo per passo in questa tre giorni di festeggiamenti per celebrare l'unione con il compagno Goffredo Cerza
Aurora Ramazzotti © Instagram
Manca ormai pochissimo al matrimonio di Aurora Ramazzotti, 29 anni, e Goffredo Cerza, 30, e la futura sposa ha deciso di condividere con i suoi follower gli ultimi momenti prima del grande giorno. Dopo aver sempre raccontato con spontaneità la propria quotidianità, nelle ultime ore ha aperto una finestra sui preparativi delle nozze, documentando la partenza per la Sicilia insieme alla famiglia. A fare da colonna sonora al viaggio verso il sì è stata una promessa rivolta ai fan: "Finalmente potrete vedere tutto!".
Il countdown social verso il grande giorno
L'attesa è entrata nel vivo attraverso le storie su Instagram di Aurora. Nei giorni precedenti ha pubblicato una chat con gli amici nella quale si scherzava sul fatto che gli ultimi tre giorni prima del matrimonio sembrassero lunghi quanto un mese. Poi è arrivato il video registrato dopo l'ultima prova dell'abito da sposa, effettuata a casa della nonna.
"Ho appena finito di provare l'abito da sposa, è tutto pronto. Chiudo la valigia e domani si va in Sicilia: finalmente potrete vedere tutto, non vedo l'ora!", ha raccontato con entusiasmo. Nelle storie successive è apparsa già in viaggio, sorridente, mentre mostrava una maglietta bianca con la scritta "Wife of the party", un ulteriore indizio dell'atmosfera di festa ormai alle porte.
Anche Michelle Hunziker è in viaggio
A confermare la partenza è stata anche Michelle Hunziker. Attraverso i propri profili social, la conduttrice ha mostrato il viaggio verso l'aeroporto annunciando la destinazione: Catania.
Il suo entusiasmo è apparso evidente nel video condiviso con i follower, concluso con un caloroso messaggio rivolto alla figlia e al futuro genero: "Aury, Goffo: viva gli sposi!!!". La famiglia è diretta nella Sicilia orientale, dove prenderanno il via tre giorni di festeggiamenti.
Una festa lunga tre giorni in un castello siciliano
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto come location il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. La dimora cinquecentesca, immersa tra agrumeti, giardini mediterranei e spazi storici, ospiterà un vero e proprio weekend di celebrazioni.
I futuri sposi hanno optato per la formula del "vip retreat", riservando l'intera struttura per tre giorni. Gli ospiti saranno accolti già dalla giornata di domani con una cena pre-matrimonio, mentre la cerimonia si svolgerà sabato 4 luglio. I festeggiamenti si concluderanno domenica 5 luglio, sempre all'insegna della massima privacy, garantita da un servizio di vigilanza attivo 24 ore su 24.
Una storia d'amore arrivata al grande passo
Le nozze rappresentano il coronamento di una relazione iniziata ormai dieci anni fa. Nel frattempo Aurora e Goffredo sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023, e ora sono pronti a pronunciare il fatidico sì davanti a familiari e amici. L'adrenalina delle ultime ore è evidente sui social, dove la futura sposa si è mostrata emozionata ma anche serena in vista dell'appuntamento più importante della sua vita.
Invitati top secret e pochi dettagli svelati
Molti aspetti della cerimonia restano ancora avvolti dal riserbo. La lista completa degli invitati non è stata resa pubblica, così come continua a essere segreto l'abito da sposa. Tra le poche certezze c'è il ruolo di Sara Daniele, figlia di Pino Daniele e amica storica della coppia, che sarà la damigella d'onore. Secondo le indiscrezioni, anche le sorelline di Aurora, Sole e Celeste, potrebbero avere un ruolo speciale durante la cerimonia.
L'invito ispirato agli anni Novanta
Nelle scorse settimane è stata la stessa Aurora a mostrare anche gli originali inviti inviati agli ospiti. Ha scelto una piccola rivista intitolata SARÀ, un doppio omaggio sia alla celebre canzone che Eros Ramazzotti le dedicò quando era bambina, sia allo storico magazine per adolescenti Cioè, riprendendone la grafica.
La futura sposa ha spiegato di aver voluto realizzare un invito che raccontasse non solo tutte le informazioni sull'evento, ma anche lo spirito della loro relazione, fondata sul divertimento. Tra i possibili invitati figurano alcuni volti noti come Diletta Leotta, Jonathan Kashanian e Fabio Rovazzi, mentre potrebbe essere assente Tommaso Zorzi, con il quale i rapporti si sarebbero ormai interrotti.
Chi è Goffredo Cerza, il futuro marito di Aurora
Accanto ad Aurora ci sarà Goffredo Cerza, con cui condivide una storia d'amore iniziata circa dieci anni fa. Pur mantenendo un profilo decisamente più riservato rispetto alla futura moglie, negli anni è diventato un volto familiare per i follower della coppia. Insieme hanno costruito una famiglia con la nascita del figlio Cesare Augusto, arrivato il 30 marzo 2023, e ora sono pronti a compiere un nuovo passo pronunciando il loro "sì" nella cornice del Castello Xirumi Serravalle, dove amici e parenti li accompagneranno in un lungo weekend di festeggiamenti.
L'abito resta il grande mistero
Se il look della sposa continua a essere custodito con il massimo riserbo, sono già noti alcuni dettagli sugli abiti delle damigelle, disegnati personalmente da Aurora.
Per il resto bisognerà attendere ancora poche ore. Come ha promesso la stessa futura sposa ai suoi follower, il matrimonio sarà raccontato attraverso i social, permettendo finalmente di scoprire tutti i dettagli di quello che si preannuncia come uno degli eventi mondani più attesi dell'estate italiana.