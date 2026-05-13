Eros Ramazzotti celebra il trentennale di Dove c’è musica/ Donde hay música, l’album pubblicato il 13 maggio 1996 che ha segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico. Un successo planetario, certificato dai quasi 2 miliardi di stream nel mondo, grazie a brani diventati cult come Più bella cosa, L'aurora, Stella gemella e la stessa Dove c’è musica. Il disco è stato prodotto e arrangiato da Eros Ramazzotti e Celso Valli, il compositore e produttore italiano scomparso a luglio 2025, collaboratore di Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Mina, Giorgia e Andrea Bocelli.
Il tour negli stadi
Il trentennale dell’album Dove c’è musica arriva in un momento speciale, alla vigilia dei nuovi live negli stadi italiani: il 6 Giugno al Bluenergy Stadium di Udine, il 9 Giugno allo Stadio di San Siro a Milano, il 13 Giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 Giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 Giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina, il 23 Giugno allo Stadio San Nicola di Bari e terminerà il 27 giugno Allianz Stadium di Torino.
Le date in Europa e in America
Intanto, si è conclusa il 6 maggio a Lisbona la prima leg europea di "Una Storia Importante World Tour/Una Historia Importante World Tour", con 76 date e 750 mila biglietti già venduti. Dopo le tappe italiane, il tour continuerà negli Stati Uniti, Canada e in America Latina.
Gli appuntamenti per il 2027
Eros Ramazzotti tornerà poi in Europa da aprile 2027 con nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in alcune venue già battute: Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, Barcellona, Madrid, Praga. Il tour toccherà anche nuove città, tra cui Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona, Valencia, Lausanne, Loodz e Vienna.