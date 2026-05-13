Eros Ramazzotti celebra il trentennale di Dove c’è musica/ Donde hay música, l’album pubblicato il 13 maggio 1996 che ha segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico. Un successo planetario, certificato dai quasi 2 miliardi di stream nel mondo, grazie a brani diventati cult come Più bella cosa, L'aurora, Stella gemella e la stessa Dove c’è musica. Il disco è stato prodotto e arrangiato da Eros Ramazzotti e Celso Valli, il compositore e produttore italiano scomparso a luglio 2025, collaboratore di Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Mina, Giorgia e Andrea Bocelli.