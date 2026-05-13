I Pinguini Tattici Nucleari presentano il nuovo singolo "Sorry Scusa Lo Siento" tra fantasmi e cartomanti: "Non i soliti temi dell'estate"

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La band ha ascoltato il brano con un ristretto gruppo di fan. Tgcom24 era presentedi Giorgia Argiolas
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Una galleria metropolitana in disuso a Milano illuminata da luci soffuse e tappezzata di cartelloni con la scritta "Sorry Scusa Lo Siento". Schermi che proiettano fantasmi, una cartomante, una chiromante e un cocktail bar in cui si servono tre drink analcolici: "Sorry", "Scusa" e "Lo Siento". È il "Ghost Party" in cui I Pinguini Tattici Nucleari hanno presentato il loro nuovo singolo, in uscita il 15 maggio e dal titolo, appunto, "Sorry Scusa Lo Siento", a un ristretto gruppo di fan. Un'ambientazione che richiama il nuovo brano: una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Insomma, una canzone estiva anomala, come spiega il frontman della band Riccardo Zanotti: "Parla di fantasmi. L'idea era quella di scrivere una canzone con dei temi che non siano i soliti dell'estate, cioè ombrelloni, spiagge, drink e via dicendo. È un brano in pieno stile estivo 'Pinguini'. All'interno, ci sono varie citazioni".
Già al primo ascolto, i fan cantavano il pre-ritornello e parte del ritornello (spezzoni che erano stati pubblicati sui social dalla band). "Questo racconto di fantasmi, che è comunque in qualche modo leggero, nasconde un'altra storia che dirò negli anni a venire, perché non voglio appesantire troppo la canzone. Siamo contenti che vi sia piaciuta", ha aggiunto Zanotti.
Il frontman del gruppo ha poi annunciato che il singolo "è la prima canzone di una serie, ci sarà un album a un certo punto. Non posso ancora dire il titolo, lo diremo a tempo debito, ma ce l'abbiamo in testa da tanto. Il tour si chiama allo stesso modo, ma non l'abbiamo svelato, infatti, nell'immagine promozionale, ci sono dei quadratini da riempire". "Probabilmente, poi, ci saranno anche degli altri singoli dal sapore diverso. Quindi, se siete di quelli "Pinguini della prima ora, dovete tornare" sarete accontentati. Però, quest'estate la volevamo prendere così".
Il nuovo brano era stato annunciato dopo una serie indizi: affissioni misteriose con la sagoma di un pinguino e le scritte "Scusa" a Milano, "Sorry" a Londra e "Lo Siento" a Madrid.
Intanto, c'è già molta attesa per il Tour Stadi 2027 con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta: 4 giugno Bibione, 8 giugno Bologna, 12 giugno Torino, 17 giugno Milano, 21 giugno Padova, 24 giugno Bari, da confermare la data e la venue di Napoli, 3 luglio Messina, 8 luglio Roma.