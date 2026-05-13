I Pinguini Tattici Nucleari presentano il nuovo singolo "Sorry Scusa Lo Siento" tra fantasmi e cartomanti: "Non i soliti temi dell'estate"

Una galleria metropolitana in disuso a Milano illuminata da luci soffuse e tappezzata di cartelloni con la scritta "Sorry Scusa Lo Siento". Schermi che proiettano fantasmi, una cartomante, una chiromante e un cocktail bar in cui si servono tre drink analcolici: "Sorry", "Scusa" e "Lo Siento". È il "Ghost Party" in cui I Pinguini Tattici Nucleari hanno presentato il loro nuovo singolo, in uscita il 15 maggio e dal titolo, appunto, "Sorry Scusa Lo Siento", a un ristretto gruppo di fan. Un'ambientazione che richiama il nuovo brano: una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Insomma, una canzone estiva anomala, come spiega il frontman della band Riccardo Zanotti: "Parla di fantasmi. L'idea era quella di scrivere una canzone con dei temi che non siano i soliti dell'estate, cioè ombrelloni, spiagge, drink e via dicendo. È un brano in pieno stile estivo 'Pinguini'. All'interno, ci sono varie citazioni".