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Affissioni misteriose (con scuse e un pinguino) a Londra, Milano e Madrid: c'entrano i Pinguini Tattici Nucleari?

Se sì, cosa vorrà comunicare la band? Nuova musica?

29 Apr 2026 - 14:10
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La sagoma di un pinguino e le scritte "Scusa", "Sorry" e "Lo siento". Misteriose affissioni sono apparse in tre città europee: Londra, Milano e Madrid. Si tratta di un riferimento ai Pinguini Tattici Nucleari? Se sì, cosa vorrà comunicare la band? Nuova musica? Non resta che aspettare per capire. A marzo, il gruppo aveva annunciato il nuovo tour negli stadi, previsto per il 2027.

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