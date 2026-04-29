Affissioni misteriose (con scuse e un pinguino) a Londra, Milano e Madrid: c'entrano i Pinguini Tattici Nucleari?

La sagoma di un pinguino e le scritte "Scusa", "Sorry" e "Lo siento". Misteriose affissioni sono apparse in tre città europee: Londra, Milano e Madrid. Si tratta di un riferimento ai Pinguini Tattici Nucleari? Se sì, cosa vorrà comunicare la band? Nuova musica? Non resta che aspettare per capire. A marzo, il gruppo aveva annunciato il nuovo tour negli stadi, previsto per il 2027.