Pinguini Tattici Nucleari, le foto del concerto di San Siro
La band sorprende i fan con un ritorno negli stadi, previsto per il 2027 con "solo" 9 location annunciate fino a ora
I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi. Ad annunciarlo è la stessa band bergamasca con un post sul suo profilo Instagram: "Questo manifesto viene dal futuro. Non possiamo ancora dirvi niente di niente, se non che ci sarà un tour nel 2027. Il resto è ancora top secret", si legge nella didascalia. I fan sono andati in visibilio, riempiendo in brevissimo tempo il post di commenti e comprando i biglietti già disponibili.
Tutto è iniziato ieri quando, a sorpresa, sul profilo Instagram della band era comparso un breve video dove i vari membri del gruppo venivano interrogati dai passanti sulle date di un possibile nuovo tour; il filmato si concludeva poi con una semplice scritta: "Domani alle 14".
Puntualissimi, all'orario indicato è stato pubblicato il post che tutti i fan aspettavano: le date del nuovo tour negli stadi, previsto per il 2027. Dopo i recenti sold out nei palazzetti nel 2024 e negli stadi l'anno scorso, i Pinguini Tattici Nucleari tornano alla carica, avendo tutti i numeri per riuscirci nuovamente. Già pochi minuti dopo l'annuncio delle date i siti per l'acquisto dei biglietti erano intasati, con gli utenti costretti a mettersi in coda per assicurarsi un posto nello stadio prescelto.
Le location annunciate dai Pinguini Tattici Nucleari per il tour del 2027 a ora sono "soltanto" 9: Bibione il 4 giugno, Bologna l'8 giugno, Torino il 12 giugno, Milano il 17 giugno, Padova il 21 giugno, Bari il 24 giugno, Napoli (in data ancora da confermare), Messina il 3 luglio e infine Roma l'8 luglio.
Molto probabilmente non saranno le uniche date, e tutto fa pensare che ne arriveranno presto altre. Già negli anni precedenti la band guidata da Riccardo Zanotti aveva annunciato in primis solo alcune date e, una volta che queste erano andate sold out in poco tempo, ne erano state annunciate altre, in modo che tutti i fan potessero godersi lo spettacolo.
I Pinguini Tattici Nucleari sono composti da 6 membri: Riccardo Zanotti, frontman della band e voce, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini, chitarristi, Simone Pagani, bassista, Matteo Locati, batterista e dal tastierista Elio Biffi. Nel dicembre del 2024 la band, in attività dal 2010, ha fatto uscire il suo ultimo album "Hello World", che ha riscontrato un notevole successo tra il pubblico e in radio.
