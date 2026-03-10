I Pinguini Tattici Nucleari sono composti da 6 membri: Riccardo Zanotti, frontman della band e voce, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini, chitarristi, Simone Pagani, bassista, Matteo Locati, batterista e dal tastierista Elio Biffi. Nel dicembre del 2024 la band, in attività dal 2010, ha fatto uscire il suo ultimo album "Hello World", che ha riscontrato un notevole successo tra il pubblico e in radio.