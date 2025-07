I Pinguini Tattici Nucleari premiati per la canzone dedicata a Giulia Tramontano

"Sono stata molto colpita dalla canzone - ha detto la mamma di Giulia - è una carezza, una poesia. In questi due anni abbiamo partecipato a tante iniziative, ma questa resterà per sempre. Ogni volta che ascolto Migliore, mi tocca l'anima. È stato un gesto bellissimo". "Tutte le sere in cui suoniamo Migliore, - ha replicato Riccardo Zanotti, frontman della band - l'applauso del pubblico, a volte durato anche alcuni minuti, non è per noi, e credo sia evidente, ma per Giulia". Il riconoscimento ricevuto dalla band è l'Albero della Cultura, la scultura simbolo del Premio Artis Suavitas. I Pinguini Tattici Nucleari si aggiungono così all'albo dei premiati dell'edizione 2025, che sarà celebrata con il gala in programma il 12 luglio al Tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum.