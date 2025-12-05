Logo Tgcom24
Fiocco azzurro

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà

Il cantante pubblica una foto social e scrive: “Per favore non piangere”

05 Dic 2025 - 09:34
Riccardo Zanotti, voce e penna del gruppo bergamasco i Pinguini Tattici Nucleari, è diventato papà. A 31 anni, il frontman ha annunciato l’arrivo del primo figlio con uno scatto tenerissimo pubblicato sul profilo social della band. Nella foto, Zanotti stringe tra le braccia il neonato accompagnato dalla didascalia “Per favore non piangere”, frase iconica ripresa dal celebre singolo “Pastello bianco”, tra i brani più amati del gruppo. Accanto, un cuoricino rosso e la data di nascita del bebè: 29 novembre 2025.

Chi è la compagna del cantante

  Proprio come nei suoi testi, anche nella vita reale Riccardo Zanotti ama seminare mistero. Il cantante ha sempre custodito gelosamente la sua sfera privata, e anche stavolta non ha rivelato né il nome del bambino né l’identità della compagna. In passato, Riccardo ha avuto una relazione con Eugenia Borgonovo, 31 anni, talent scout musicale. Una storia importante ma oggi, secondo i rumor, apparentemente conclusa.

Pioggia di messaggi social per il neo papà

  Tantissimi colleghi e amici dei Pinguini Tattici Nucleari hanno commentato la notizia con messaggi affettuosi: tra i primi Alfa, Angelica Schiatti, Nicolò De Devitiis e Angelica Gori. Una vera ondata d’affetto che mostra quanto Zanotti sia amatissimo.

Un periodo d’oro per i Pinguini Tattici Nucleari

  La nascita del bambino è solo un tassello di un anno straordinario per il cantautore. Il 23 novembre, infatti, Zanotti ha ricevuto il prestigioso premio Autore Under 35 ai SIAE Music Awards, mentre l’EP Ahia ha stracciato ogni record ottenendo sei dischi di platino, diventando il progetto più certificato nella storia dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo il clamoroso successo del tour negli stadi Hello World, concluso lo scorso settembre, la band si è presa una pausa dai live ma è già pronta a tornare sul palco: il gruppo sarà protagonista del Concerto di Capodanno a Genova, dove darà il via a un nuovo capitolo musicale… ora con un baby fan speciale in più.

