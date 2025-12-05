Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà

La nascita del bambino è solo un tassello di un anno straordinario per il cantautore. Il 23 novembre, infatti, Zanotti ha ricevuto il prestigioso premio Autore Under 35 ai SIAE Music Awards, mentre l’EP Ahia ha stracciato ogni record ottenendo sei dischi di platino, diventando il progetto più certificato nella storia dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo il clamoroso successo del tour negli stadi Hello World, concluso lo scorso settembre, la band si è presa una pausa dai live ma è già pronta a tornare sul palco: il gruppo sarà protagonista del Concerto di Capodanno a Genova, dove darà il via a un nuovo capitolo musicale… ora con un baby fan speciale in più.