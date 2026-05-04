Pinguini Tattici Nucleari, dal 15 maggio il nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento

Affissioni misteriose (con scuse e un pinguino) a Londra, Milano e Madrid: c'entrano i Pinguini Tattici Nucleari?
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Una canzone dell'estate piuttosto anomala, che parla di amore ma pure di fantasmi e gotici misteri. Grande attesa per il tour nel 2027
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I Pinguini Tattici Nucleari ufficializzano l'uscita del nuovo singolo: "Sorry Scusa Lo Siento", dal 15 maggio. Il brano è stato anticipato da una campagna diffusa: dai cartelloni apparsi a Milano, Londra, Madrid con le scritte"Sorry Scusa Lo Siento" oltre al cappellino con il titolo indossato da Riccardo sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma dove i Pinguini Tattici Nucleari si sono esibiti. "Sorry Scusa Lo Siento" è una canzone estiva anomala, una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia (il termine con cui si indica la presunta capacità paranormale di parlare o scrivere una lingua sconosciuta). Più in generale, affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti.
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"Il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. La nostra intenzione è di vivere l'estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l'estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia", racconta Riccardo Zanotti.
Il brano arriva dopo il successo dell'album "Hello World", uscito nel 2024 conquistando in una sola settimana il Disco d'Oro e raggiungendo poi tre dischi di Platino, posizionandosi nel 2025 nella top 10 degli album più venduti dell'anno (rispettivamente alla settima posizione) con 4 singoli in top 100 e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come una delle band più importante nel panorama musicale italiano. C'è già molta attesa per il tour stadi 2027 con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta: 4 giugno Bibione, 8 giugno Bologna, 12 giugno Torino, 17 giugno Milano, 21 giugno Padova, 24 giugno Bari, da confermare Napoli, 3 luglio Messina, 8 luglio Roma.