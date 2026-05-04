Pinguini Tattici Nucleari, dal 15 maggio il nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento

"Il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. La nostra intenzione è di vivere l'estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l'estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia", racconta Riccardo Zanotti.