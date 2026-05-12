Tiziano Ferro annuncia una collaborazione con Lazza nel nuovo brano XXDono, da venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme. Una riedizione della canzone XDONO (Perdono) che festeggia quest’anno 25 anni di successi e che già all’epoca della sua uscita era una canzone proiettata nel futuro. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova strumentale del brano, firmata da NKO e Zef, certificano l'attualità di una canzone che aveva già un sound da 2026 nel 2001.
La storia di un brano divenuto icona
Registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero, XXDono è stata un'occasione per far incontrare due dischi di diamante con la volontà di celebrare e ricreare insieme un innegabile classico. "Quando nel 2001 presentavo questo brano alle etichette in cerca di contratto nessuno voleva firmare quel sound, troppo R’N’B per quel tempo. Oggi sono felice di aver aperto una strada e di aver dato il via ad un nuovo genere nel nostro paese", ha raccontato Ferro.
Una collaborazione intergenerazionale
Sul progetto con Lazza, Ferro ha raccontato: "Lazza mi scrisse quando ancora era un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica. Era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso, su Instagram. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all’occorrenza. Quando tempo dopo lo vidi sul palco di Sanremo rimasi stupito positivamente dal suo passaggio. Era uno dei pochi artisti sempre in nota e il pezzo era bellissimo, il mio brano preferito di quella edizione".
"Xdono è un brano generazionale capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono. Sono felice che Tiziano abbia pensato a me", ha detto Lazza. "Mentre parlavamo tempo fa gli avevo buttato lì il fatto che amassi quella canzone e che sarebbe stato incredibile cantarla insieme ma non avrei mai immaginato di essere il coprotagonista di questa nuova versione", ha aggiunto, e sul processo creativo ha concluso: "Ammetto che scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto ad una leggenda".
La versione "deluxe" dell'abum
XXDono arriva dopo la collaborazione con Giorgia in Superstar e aggiunge un nuovo tassello al puzzle che andrà a comporre Sono un grande (DELUXE), la nuova versione del disco pubblicato lo scorso autunno, che sarà disponibile dal 22 maggio in digitale e dal 29 maggio in versione CD. Oltre a Superstar e XXDono, Sono un grande (DELUXE) conterrà altri 5 brani di cui altre 3 collaborazioni inedite e inaspettate.