"Xdono è un brano generazionale capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono. Sono felice che Tiziano abbia pensato a me", ha detto Lazza. "Mentre parlavamo tempo fa gli avevo buttato lì il fatto che amassi quella canzone e che sarebbe stato incredibile cantarla insieme ma non avrei mai immaginato di essere il coprotagonista di questa nuova versione", ha aggiunto, e sul processo creativo ha concluso: "Ammetto che scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto ad una leggenda".