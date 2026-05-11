Raffaella Carrà, rubate due cinture dalla mostra Rumore

La mostra "Rumore", che si è chiusa il 10 maggio, esponeva trenta abiti originali provenienti dalla collezione privata dei due appassionati, che conta circa 350 costumi indossati dalla Carrà tra il 1976 e il 2012. L'esposizione era stata pensata per raccontare non solo la carriera artistica della celebre showgirl, ma anche il suo impatto culturale e sociale, con particolare attenzione ai temi della libertà, dell'emancipazione femminile e dei diritti civili. "Ci chiediamo come sia stato possibile che nessuno si sia accorto di quanto accaduto. - concludono i collezionisti - Confidiamo nel lavoro degli investigatori e auspichiamo che chi ha compiuto questo gesto possa restituire quanto sottratto, per rispetto della memoria di Raffaella Carrà e del valore storico di questi abiti".