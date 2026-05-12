Elettra Lamborghini, "Bam Bam Bambina" sarà il tormentone di quest'estate?

"È un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo", spiega Elettra Lamborghini. Il nuovo singolo arriva dopo il precedente "Voilà", con cui l'artista è stata in gara quest'anno al 76esimo Festival di Sanremo. Elettra ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali con la sua musica, 15 dischi di Platino, 3 dischi d'Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni con i suoi videoclip. È tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds, nel suo caso quello di Amsterdam.