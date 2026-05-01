Elettra Lamborghini preoccupata: “Sono sorda da un orecchio da due settimane”
La cantante racconta il problema sui social, tra stress e tensione mandibolare
Elettra Lamborghini © Instagram
Elettra Lamborghini si mostra ancora una volta senza filtri. Questa volta, però, il tono è diverso. Niente ironia, ma una preoccupazione reale: da circa due settimane la cantante racconta su Instagram di avere problemi all'udito. "Sono sorda da un orecchio", spiega ai follower in una storia, descrivendo una situazione che va e viene e che non accenna a risolversi.
Il problema all'orecchio e il sospetto stress
All'inizio Elettra Lamborghini ha pensato a una causa banale, come un orecchio tappato. Ha provato anche rimedi fai da te, come la candela auricolare, ma senza risultati. "Non è venuto fuori nulla", racconta.
Col passare delle ore, però, il quadro è cambiato. La cantante ha collegato il disturbo a un periodo di forte tensione. "Sono stressata", ha ammesso in un'altra storia, spiegando di aver iniziato da poco a digrignare i denti durante la notte. Un fatto che non le era mai capitato prima.
A questo si è aggiunto un altro segnale: un problema alla mandibola. "Prima ogni tanto scrocchiava, ora non lo faceva più", ha detto, ipotizzando un legame tra la tensione muscolare e il problema all'orecchio. Una connessione che l'ha portata a valutare anche possibili soluzioni, come un trattamento con tossina botulinica per rilassare il massetere.
Cos'è il bruxismo e perché può incidere
Il disturbo descritto da Elettra Lamborghini potrebbe essere collegato al bruxismo, una condizione che porta a serrare o digrignare i denti, spesso durante il sonno. È un fenomeno comune, soprattutto nei periodi di stress.
La tensione della mandibola può influenzare anche l'area dell'orecchio, provocando fastidi come senso di ovattamento, dolore o difficoltà uditive temporanee. Non è raro che i due sintomi si presentino insieme.
Il bruxismo, se trascurato, può avere conseguenze anche più ampie: dall'usura dei denti fino a dolori cervicali e mal di testa. Per questo, nei casi più persistenti, è consigliato un approfondimento medico.
Elettra Lamborghini dal canto suo continua a monitorare la situazione. E, come spesso accade, sceglie di condividere tutto con il suo pubblico. Senza filtri, anche quando c'è poco da sorridere.