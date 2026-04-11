Elettra Lamborghini, l'incidente sotto la doccia e l'addio al piercing al capezzolo dopo 13 anni
La cantante racconta su Instagram l'addio forzato al suo "fedele compagno": tutta colpa di bracciale
Un bracciale, una doccia e 13 anni di storia finiti in un istante. Elettra Lamborghini ha raccontato nelle sue storie Instagram un piccolo incidente domestico che si è trasformato in un addio "doloroso": quello al suo piercing al capezzolo, compagno fedele da oltre un decennio.
Il racconto senza filtri: "Mi strappo un capezzolo"
La cantante ed ereditiera è apparsa in video distesa sul letto, struccata e con i capelli avvolti in un asciugamano, visibilmente scossa. La ricostruzione è partita subito senza preamboli: sotto la doccia, un bracciale che portava al polso - "sbagliatissimo, mi sono presa già mille volte" - si è agganciato al piercing tirando con forza. "Mancava tanto così che mi veniva il capezzolo biforcuto", ha spiegato mimando con le dita una distanza minima, a un soffio da conseguenze ben peggiori. Il commento a corredo del video è un lapidario "Sacrilegio", che condensa tutta la frustrazione del momento.
Lo scotch e il tentativo di salvataggio impossibile
Passato il primo spavento, Elettra ha provato a rimediare da sola con i mezzi a disposizione, compreso lo scotch, applicato nel tentativo di riposizionare il gioiello spingendolo verso il fondo. Un esperimento di chirurgia domestica che le ha procurato anche delle bolle sulla pelle, senza risolvere nulla. "Ho fatto qualunque cosa", ha ammesso, prima di arrendersi all'evidenza: il piercing andava tolto.
Tredici anni di storia e la promessa di ricominciare
A rendere l'addio più "amaro" è il tempo: 13 anni con quel piercing, fatto sopportando quello che lei stessa definisce "il dolore più forte in assoluto". Non un accessorio qualsiasi, ma un piccolo pezzo di identità. Eppure la resa non è definitiva. "Dovrò trovare qualcuno che lo fa molto bene", ha detto la cantante ed ereditiera, già proiettata verso un secondo tentativo.