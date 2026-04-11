La cantante ed ereditiera è apparsa in video distesa sul letto, struccata e con i capelli avvolti in un asciugamano, visibilmente scossa. La ricostruzione è partita subito senza preamboli: sotto la doccia, un bracciale che portava al polso - "sbagliatissimo, mi sono presa già mille volte" - si è agganciato al piercing tirando con forza. "Mancava tanto così che mi veniva il capezzolo biforcuto", ha spiegato mimando con le dita una distanza minima, a un soffio da conseguenze ben peggiori. Il commento a corredo del video è un lapidario "Sacrilegio", che condensa tutta la frustrazione del momento.