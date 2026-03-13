Dietro questa mossa c'è anche una storia legale che dura da anni. In passato la cantante aveva cercato di registrare come marchio il proprio nome, Elettra Lamborghini, nonostante l'opposizione di Automobili Lamborghini, il celebre marchio automobilistico fondato dalla sua famiglia e oggi controllato dal gruppo Volkswagen attraverso Audi. Nel 2024 la Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio brevetti aveva riconosciuto un giusto motivo alla registrazione: la cantante, ormai figura nota nel mondo dello spettacolo e della moda, era diventata di fatto un brand autonomo. Ma la partita si è riaperta l'anno successivo, quando la Cassazione ha dato ragione al gruppo automobilistico stabilendo che il cognome Lamborghini non può essere utilizzato liberamente per vendere prodotti.