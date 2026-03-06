Stivali-gate: la disavventura di Elettra Lamborghini in hotel

Con il passare dei minuti la situazione è diventata più stressante del previsto. "Mi sta venendo la claustrofobia", ha confessato con il volto preoccupato. Per qualche istante ha persino pensato di chiamare un membro dello staff dell'hotel per farsi aiutare: "Sono passati cinque minuti e mi sta venendo un attacco di panico". Poi, con la solita ironia, ha aggiunto di aver mangiato molto durante la settimana e di temere che proprio quello potesse aver reso più difficile sfilare gli stivali.