Stivali-gate: la disavventura di Elettra Lamborghini in hotel
La cantante ha condiviso sui social alcuni video legati a un piccolo "incidente" avvenuto dopo una lunga giornata di shopping: ecco cos'è successo
Elettra Lamborghini © Instagram
Una giornata di shopping di lusso si è trasformata in una piccola disavventura da raccontare sui social per Elettra Lamborghini. La cantante ha condiviso con i follower un momento tanto divertente quanto complicato: una volta rientrata in hotel ha avuto più di qualche difficoltà nel togliersi gli stivali.
Nelle sue storie Instagram ha documentato tutto, tra tentativi andati a vuoto, risate e un pizzico di panico, mentre chiedeva ai fan consigli per liberarsi dalle calzature rimaste incastrate.
La disavventura con gli stivali
"Raga, sto avendo un problema bilaterale", ha raccontato ai follower mentre cercava di sfilare uno degli stivali. La cantante ha spiegato di essere sola in hotel e di non riuscire a togliere la calzatura, rimasta incastrata all'altezza della caviglia. Dopo diversi tentativi, con il fiatone, è riuscita finalmente a liberare il primo piede. Il secondo stivale, però, si è rivelato ancora più ostinato.
Il momento di panico e il lieto fine
Con il passare dei minuti la situazione è diventata più stressante del previsto. "Mi sta venendo la claustrofobia", ha confessato con il volto preoccupato. Per qualche istante ha persino pensato di chiamare un membro dello staff dell'hotel per farsi aiutare: "Sono passati cinque minuti e mi sta venendo un attacco di panico". Poi, con la solita ironia, ha aggiunto di aver mangiato molto durante la settimana e di temere che proprio quello potesse aver reso più difficile sfilare gli stivali.
Dopo qualche contorsione e numerosi tentativi, la situazione si è finalmente risolta. Anche il secondo stivale è stato sfilato e la cantante ha potuto tirare un sospiro di sollievo.
Subito dopo ha mostrato la caviglia gonfia in una foto, scherzando con i fan: "Guardate la mia caviglia, sembra un cotechino". Ha poi spiegato che, appena possibile, sarebbe tornata nel suo centro estetico di fiducia per eliminare i liquidi accumulati.
Chi è Elettra Lamborghini
Nipote dell’imprenditore fondatore della celebre casa automobilistica Lamborghini, Elettra Lamborghini si è fatta conoscere prima come personaggio televisivo e poi come cantante pop.
Negli ultimi anni ha partecipato a numerosi programmi televisivi e ha portato la sua musica sui palchi più prestigiosi d'Italia.
La paura della bilancia
Il piccolo incidente si è concluso con l’ironia che spesso caratterizza i suoi racconti social. La cantante ha ammesso di non essere ancora salita sulla bilancia dopo le settimane intense appena trascorse, confessando di temere di aver vanificato mesi di allenamento.
Intanto, l'episodio è diventato virale tra i fan di Elettra, ormai abituati alle sue bizzarrie.