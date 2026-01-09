Elettra Lamborghini e Gaia scelgono il caldo, le foto delle cantanti in spiaggia

Un carosello tanto esotico quanto romantico quello di Elettra Lamborghini su Instagram, immersa nella bellezza dei paesaggi messicani di Tulum. Accanto a lei posa il marito e dj Afrojack in diversi scatti che celebrano l'amore della coppia. "Nel mio Paese preferito con la mia persona preferita", scrive la cantante bolognese. Uno dei tanti viaggi della coppia, che è convolata a nozze a settembre 2020 sul lago di Como. "È stato un passo molto importante, di crescita interiore, che mi ha cambiato", ha raccontato Elettra.