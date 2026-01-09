Elettra Lamborghini e Gaia scelgono il caldo, le foto delle cantanti in spiaggia

Le due cantanti hanno deciso di fuggire dal freddo e trascorrere le vacanze invernali in Messico e Brasile
Sole, mare e spiaggia. Elettra Lamborghini e Gaia pubblicano su Instagram le proprie vacanze invernali. La cantante con il marito Afrojack a Tulum, in Messico, l'artista italo-brasiliana a Bahia in Brasile con la famiglia. Un momento di relax per le cantanti, che si prendono una pausa dai riflettori.
Un carosello tanto esotico quanto romantico quello di Elettra Lamborghini su Instagram, immersa nella bellezza dei paesaggi messicani di Tulum. Accanto a lei posa il marito e dj Afrojack in diversi scatti che celebrano l'amore della coppia. "Nel mio Paese preferito con la mia persona preferita", scrive la cantante bolognese. Uno dei tanti viaggi della coppia, che è convolata a nozze a settembre 2020 sul lago di Como. "È stato un passo molto importante, di crescita interiore, che mi ha cambiato", ha raccontato Elettra.
Periodo di relax anche per Gaia: la cantante italo-brasiliana ha condiviso alcuni scatti della vacanza a Bahia, in Brasile, che sta trascorrendo insieme alla famiglia. "Un resoconto visivo di cosa significa per me iniziare l'anno accanto a chi amo di più", scrive in portoghese la cantante. Una pausa dai riflettori, dopo il malore della scorsa estate durante un concerto in Sardegna e lo sfogo sui social sul tema della salute mentale. "La musica per me è terapeutica" ha dichiarato la cantante in un'intervista a una rivista femminile.