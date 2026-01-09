Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Le mete preferite delle cantanti

Elettra Lamborghini e Gaia scelgono il caldo, le foto delle cantanti in spiaggia

Le due cantanti hanno deciso di fuggire dal freddo e trascorrere le vacanze invernali in Messico e Brasile

09 Gen 2026 - 13:03
© Instagram

© Instagram

Sole, mare e spiaggia. Elettra Lamborghini e Gaia pubblicano su Instagram le proprie vacanze invernali. La cantante con il marito Afrojack a Tulum, in Messico, l'artista italo-brasiliana a Bahia in Brasile con la famiglia. Un momento di relax per le cantanti, che si prendono una pausa dai riflettori.

Il paradiso messicano di Elettra e il marito

 Un carosello tanto esotico quanto romantico quello di Elettra Lamborghini su Instagram, immersa nella bellezza dei paesaggi messicani di Tulum. Accanto a lei posa il marito e dj Afrojack in diversi scatti che celebrano l'amore della coppia. "Nel mio Paese preferito con la mia persona preferita", scrive la cantante bolognese. Uno dei tanti viaggi della coppia, che è convolata a nozze a settembre 2020 sul lago di Como. "È stato un passo molto importante, di crescita interiore, che mi ha cambiato", ha raccontato Elettra.

Leggi anche

Elettra Lamborghini: "Ho paura di mettere al mondo un figlio, adottarlo invece significa salvarlo"

Olly e Gaia hanno un flirt? Tutta la verità sul loro rapporto

La terra del cuore per Gaia

 Periodo di relax anche per Gaia: la cantante italo-brasiliana ha condiviso alcuni scatti della vacanza a Bahia, in Brasile, che sta trascorrendo insieme alla famiglia. "Un resoconto visivo di cosa significa per me iniziare l'anno accanto a chi amo di più", scrive in portoghese la cantante. Una pausa dai riflettori, dopo il malore della scorsa estate durante un concerto in Sardegna e lo sfogo sui social sul tema della salute mentale. "La musica per me è terapeutica" ha dichiarato la cantante in un'intervista a una rivista femminile.

Ti potrebbe interessare

elettra lamborghini
gaia
vacanza

Sullo stesso tema