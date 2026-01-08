Logo Tgcom24
in Val Pusteria

Sinner e Laila, amore ad alta quota: fuga romantica sulla neve

Il fuoriclasse e la fidanzata scelgono la montagna per trascorrere le feste: il settimanale "Chi" li immortala durante la vacanza 

08 Gen 2026 - 11:10
© Tgcom24

© Tgcom24

Quest'anno le festività di Jannik Sinner hanno il sapore della condivisione. Il campione azzurro, 24 anni, ha trascorso una vacanza romantica in montagna insieme alla fidanzata Laila Hasanovik, confermando che tra i due la storia è ormai cosa seria. A raccontarlo è il settimanale "Chi", che li ha paparazzati sulle piste innevate, sorridenti e complici, prima ancora di indossare gli sci.

Chi è Laila Hasanovik

 Da alcuni mesi Sinner è legato alla modella e influencer danese di origini bosniache, nata a Copenaghen l'8 novembre 2000. Volto noto anche per aver partecipato a Miss Universo nel 2019, Laila ha conquistato il tennista con la sua bellezza e la sua naturalezza. Le prime indiscrezioni sulla relazione sono circolate nella primavera del 2025, subito dopo il Roland Garros, per poi trovare conferma negli scatti che li ritraevano sempre più affiatati.

Dalle indiscrezioni alla conferma ufficiale

 Con il passare dei mesi, la liaison è uscita allo scoperto. A fine estate Laila è stata vista sugli spalti delle ATP Finals di Torino, seduta accanto al team e alla famiglia di Sinner. Pochi mesi dopo, è arrivata anche l'ammissione pubblica del tennista: a fine 2025 Jannik ha dichiarato apertamente di essere innamorato.

Neve, relax e un ritorno al lavoro

 Le feste hanno portato la coppia in Val Pusteria, accompagnata anche dal cagnolino Snoopy, per qualche giorno di relax tra le montagne. Ma la pausa è stata breve: dal 27 dicembre Sinner è tornato al lavoro per riprendere gli allenamenti in vista degli Australian Open. 

