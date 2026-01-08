Sinner e Laila, amore ad alta quota: fuga romantica sulla neve

Quest'anno le festività di Jannik Sinner hanno il sapore della condivisione. Il campione azzurro, 24 anni, ha trascorso una vacanza romantica in montagna insieme alla fidanzata Laila Hasanovik, confermando che tra i due la storia è ormai cosa seria. A raccontarlo è il settimanale "Chi", che li ha paparazzati sulle piste innevate, sorridenti e complici, prima ancora di indossare gli sci.