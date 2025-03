Olly e Gaia hanno un flirt? Tutta la verità sul loro rapporto

Olly e Gaia hanno trascorso una cena insieme in un locale di cucina brasiliana a Milano, come testimoniato da una foto apparsa sui social del ristorante. Chi li ha visti racconta di una serata speciale e, anche se i due non erano soli (c'erano tra gli altri anche Giulia Stabile e Jvli), la chimica tra loro sembra fosse palpabile. L'atmosfera era intima e i due cantanti si sono scambiati per tutta la sera sorrisi e sguardi complici. Nello scatto apparso sui social sono sorridenti insieme alla proprietaria del locale, e in un altro video si vedono mentre cantano "Balorda Nostalgia" insieme agli altri della comitiva.