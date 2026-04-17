"Ero a Milano, all’ennesima birra sono caduto per terra. Non riuscivo ad alzarmi”. È in quell’istante che Tiziano Ferro decide di chiedere aiuto. Scrive a un conoscente, si fa dare il numero di una psicologa e prende appuntamento. Senza esitazioni. "Ci sono corso, non ce la facevo più", racconta.