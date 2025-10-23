È un disco che parla di insicurezze, sottolinea Ferro: "È il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito". D'altro canto lo ha messo nero su bianco nel testo della canzone che dà il titolo all'album: "Se sono ancora vivo / se non sono ancora morto / sarà per caso / per torto, magari / invece perché sono un grande / e non me ne sono mai accorto".