Tiziano Ferro, "Cuore Rotto" è la direzione giusta per un nuovo capitolo

Il cantautore rompe il silenzio e pubblica il brano che fa parte di un nuovo progetto musicaledi Santo Pirrotta
© Andrea Bianchera
Il dolore per un amore che finisce non è mai facile da metabolizzare. Lo sa bene Tiziano Ferro che dopo il divorzio con Victor Allen ha scelto la strada del silenzio. La privacy dei figli Margherita e Andres da tutelare e una vita da ricostruire. Pagine bianche che il cantautore di Latina che da anni vive a Los Angeles ha riempito con dolore e rabbia nel nuovo brano "Cuore Rotto". Non a caso nel video del singolo della rinascita che esce venerdì 5 settembre distrugge tutto con una mazza da baseball. Ma anche la sofferenza con il tempo si trasforma. Basta un pianoforte e la musica. Ci si perde e ci si ritrova.
Quello di Tiziano Ferro era il ritorno più atteso. E il cantautore non ha deluso le aspettative. "Cuore rotto" è la canzone più triste che Tiziano abbia mai scritto, come ammette lui stesso. Un brano che segna un prima e un dopo. Una nuova casa discografica, la Sugar, e una nuova manger, Paola Zukar. E un nuovo Tiziano Ferro, che sceglie un sound internazionale e innovativo, senza però tradire le sue radici, quelle dell'r'n'b, lui che del genere musicale è re in Italia.
Tiziano ha sempre raccontato la sua vita attraverso la musica, e anche stavolta non si tira indietro. I momenti difficili di Tiziano però sono i momenti che tutti affrontano nella vita e le sue parole diventano universali, hanno la forza di far identificare le persone che le ascoltano. "La caratteristica di queste canzoni - conferma Tiziano - è che sono delle vere e proprie radiografie, è l'autenticità massima. Penso che come autore il mio dovere nei confronti di chi mi ha ascoltato per tutti questi anni sia soprattutto quello di mantenere trasparenza nei confronti di quello che uno vive, quello che uno è".
"Cuore Rotto" è scritta da Tiziano Ferro (testo e musica) ed è prodotta da Marz, Zef e Marco Sonzini: "Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo".
Anche se il dolore è protagonista, Tiziano guarda sempre il lato positivo, quello che ti permette di trasformare la sofferenza in gioia. "Cuore rotto nè uno sguardo positivo verso il futuro - precisa Ferro - L’ho scritta perché i dolori e il rancore, da adesso ci faranno ballare!". Senza paura Tiziano ha cominciato la sua personale ricerca verso la direzione da prendere. "Cuore Rotto" è il capitolo giusto per cominciare.
Commenti (0)