Tiziano Ferro, "Cuore Rotto" è la direzione giusta per un nuovo capitolo

"Cuore Rotto" è scritta da Tiziano Ferro (testo e musica) ed è prodotta da Marz, Zef e Marco Sonzini: "Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo".