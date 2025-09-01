Logo Tgcom24
Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto": "Il dolore e i rancori ora ci fanno ballare"

Il cantautore annuncia sui social l'uscita del nuovo singolo venerdì 5 settembre

01 Set 2025 - 14:07
Un nuovo inizio per Tiziano Ferro. Il cantautore torna sui social, dopo aver resettato tutti i profili cancellando tutti i post, e annuncia l'uscita di un nuovo singolo, "Cuore Rotto", venerdì 5 settembre. "L’ho scritta perché i dolori ed il rancore, da adesso ci faranno ballare!", spiega l'artista.

La nuova casa discografica

 Un nuovo brano che suggella l'inizio di una nuova avventura discografica: Tiziano Ferro è passato dalla Universal alla Sugar di Caterina Caselli. "Questo nuovo accordo rappresenta l’evoluzione naturale di un rapporto fondato su una profonda stima reciproca - ha comunicato la casa discografica - su una visione artistica condivisa e sulla volontà di valorizzare le opere dell’artista, passate e future. Con oltre 20 milioni di dischi venduti e una carriera ventennale che ha segnato profondamente la musica italiana e internazionale, Tiziano Ferro è una delle voci più riconoscibili e amate del nostro tempo. Con un repertorio di oltre 200 brani pubblicati in cinque lingue – italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese – Ferro si è distinto per una versatilità espressiva unica. I suoi singoli hanno costantemente dominato le classifiche radiofoniche, confermando il suo impatto culturale e musicale. Insieme a Tiziano Ferro, Sugar e Big Picture Management di Paola Zukar, inaugurano un nuovo percorso che mette al centro libertà creativa, rispetto e autenticità, con l’obiettivo di rilanciare la musica d’autore italiana nel panorama internazionale". 

