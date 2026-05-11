Il viaggio si conclude con il Block Party, un vero e proprio concerto che Marracash regala al suo quartiere. Un atto dovuto e, al tempo stesso, una forma di profondo riscatto per chi viene dalla "periferia di tutto". La dimostrazione che è possibile cambiare una storia già scritta e farne rap, ma è ancora più eccezionale diventare un'icona di questo genere musicale.