È in arrivo nelle sale King Marracash, il primo docufilm dedicato al rapper Marracash, come evento speciale solo per tre date: 25, 26 e 27 maggio.
La trama
Diretto da Pippo Mezzapesa, il docufilm ripercorre la carriera di Fabio Rizzo, in arte Marracash. Dalle rime sparse al primo album, raccontandone il successo e la stasi, la luce e il buio, la forza e la fragilità. Il docufilm guida lo spettatore nei luoghi d’infanzia di Marracash, tra i casermoni della Barona, dove è cresciuto, nella periferia di Milano, per poi viaggiare in Sicilia con la sua famiglia.
Attraverso un racconto intimo lungo un anno, passato in prossimità con l’artista, vengono mostrati la quotidianità, gli amici, i collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e l’amore. La chiusura di un cerchio dopo la trilogia di un album che lo ha consacrato come artista di punta della scena musicale italiana.
I volti noti che hanno partecipato
Un racconto che intreccia dimensione artistica e personale, arricchito dalle testimonianze di chi ha condiviso con lui questo percorso: Deleterio, Elodie, Guè, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati.
L'evento speciale del Block Party
Il viaggio si conclude con il Block Party, un vero e proprio concerto che Marracash regala al suo quartiere. Un atto dovuto e, al tempo stesso, una forma di profondo riscatto per chi viene dalla "periferia di tutto". La dimostrazione che è possibile cambiare una storia già scritta e farne rap, ma è ancora più eccezionale diventare un'icona di questo genere musicale.