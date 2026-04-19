Marracash ed Elodie tornano a cantare insieme al Marra Block Party
Per la prima volta a cinque anni di distanza dalla fine della loro storia d'amore, il rapper e la cantante hanno condiviso il palcoscenico
Sul palco del Marra Block Party è avvenuta una reunion che in molti attendevano ma nella quale in pochi osavano sperare davvero. Durante il concerto di Marracash, tenutosi nel quartiere Barona di Milano, Elodie ha raggiunto l'ex compagno per cantare insieme a lui il brano "Niente canzoni d'amore", che nel corso del tempo è stato più volte associato alla loro storia d'amore terminata nel 2021.
Il legame tra Elodie e Marracash
Scritta nel 2016, tre anni prima dell'inizio della relazione con Elodie, la canzone contiene un ritornello che descrive bene il rapporto tra il rapper e la cantante romana dopo la rottura: "Ci sarà sempre un po' di te in me/ci sarà sempre un po' di me in te". Elodie ha cantato il brano nel 2020 e poi nuovamente durante il suo concerto a San Siro nel 2025, il che lascia pensare che l'artista conservi un buon ricordo del rapporto con Marracash, nonostante le incompatibilità che ne hanno causato la fine. Del resto la musica ha scandito in modo piuttosto netto le tappe della loro love story, incominciata dopo il featuring in Margarita e terminata in prossimità della pubblicazione dell'album "Noi, loro, gli altri" del rapper, sulla cui copertina compare anche Elodie.
Un ritorno di fiamma è da escludere?
Anche se al termine dell'esibizione Elodie e Marracash si sono abbracciati, mandando in visibilio i fan presenti al Marra Block Party, un ritorno di fiamma non sembra poi così probabile. I rapporti tra di loro sono abbastanza buoni da rendere possibili delle collaborazioni artistiche, ma questo non significa necessariamente che i problemi che avevano condotto al termine della loro relazione siano svaniti. Inoltre, dopo la rottura Elodie ha voltato pagina: prima ha avuto una storia con il pilota motociclistico Andrea Iannone, terminata presumibilmente all'inizio del 2026, e ora sembra aver trovato la serenità che cercava insieme alla ballerina Franceska Nuredini, con la quale avrebbe instaurato un legame romantico ormai da svariati mesi.
Anche se le due non hanno confermato in via ufficiale l'inizio della storia, le loro azioni e, soprattutto, i contenuti pubblicati sui social media, raccontano di un legame intenso, pieno di complicità, passione e momenti speciali da condividere.