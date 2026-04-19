Anche se al termine dell'esibizione Elodie e Marracash si sono abbracciati, mandando in visibilio i fan presenti al Marra Block Party, un ritorno di fiamma non sembra poi così probabile. I rapporti tra di loro sono abbastanza buoni da rendere possibili delle collaborazioni artistiche, ma questo non significa necessariamente che i problemi che avevano condotto al termine della loro relazione siano svaniti. Inoltre, dopo la rottura Elodie ha voltato pagina: prima ha avuto una storia con il pilota motociclistico Andrea Iannone, terminata presumibilmente all'inizio del 2026, e ora sembra aver trovato la serenità che cercava insieme alla ballerina Franceska Nuredini, con la quale avrebbe instaurato un legame romantico ormai da svariati mesi.