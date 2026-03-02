Marracash, l’album "Persona" è disco di diamante

Pubblicato il 31 ottobre 2019, "Persona" ha rappresentato una svolta profonda, non soltanto per il percorso artistico del "King" di Barona, ma per l’intero panorama rap nazionale. Attraverso il racconto di una crisi personale e creativa, l’album ha ampliato i confini del genere, portando il linguaggio verso nuove direzioni e consolidando il ruolo di Marracash come figura centrale della scena musicale italiana. Un successo ribadito anche dal riconoscimento di album più venduto del 2020.