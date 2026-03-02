Marracash, l’album "Persona" è disco di diamante

Marracash riunisce la sua trilogia in un cofanetto con un libro
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Con "Persona" Marra riscrive la storia del rap italiano: è in classifica da 330 settimane consecutive
© Andrea Bianchera
Un diamante è per sempre. Con oltre 500.000 copie vendute, Marracash conquista il Disco di Diamante per "Persona", segnando una tappa destinata a restare nella leggenda: è il secondo artista nella storia del rap italiano a raggiungere questo prestigioso traguardo, dopo Lazza con "Sirio". Un risultato che acquista ancora più peso se si considera la permanenza dell’album in classifica: 330 settimane consecutive nella classifica FIMI, un primato mai raggiunto prima nella musica italiana.
Pubblicato il 31 ottobre 2019, "Persona" ha rappresentato una svolta profonda, non soltanto per il percorso artistico del "King" di Barona, ma per l’intero panorama rap nazionale. Attraverso il racconto di una crisi personale e creativa, l’album ha ampliato i confini del genere, portando il linguaggio verso nuove direzioni e consolidando il ruolo di Marracash come figura centrale della scena musicale italiana. Un successo ribadito anche dal riconoscimento di album più venduto del 2020.
Per celebrare il traguardo del Diamante, ottenuto dopo aver superato le 500mila copie vendute, l’artista annuncia "Persona - Diamante Edition", un’edizione speciale da collezione disponibile per un periodo limitato di 500.000 secondi, poco più di cinque giorni. Il progetto si presenta come un Triplo Laminato Crystal numerato, impreziosito dalle tracce NEON – Le ali (feat. Elisa) e SPORT RMX (feat. Lazza, Luchè, Paky, Taxi B). A completare il formato esclusivo, uno sticker celebrativo e un tassello numerato che rende ogni copia unica, disponibile esclusivamente sullo shop ufficiale di Universal Music Italia.
Il successo di "Persona" si inserisce in un percorso già straordinario. In contemporanea con questo riconoscimento, "Noi, Loro, Gli Altri", secondo capitolo della trilogia iniziata con "Persona", ottiene la certificazione di otto dischi di platino.
Nel complesso, la carriera di Marracash conta 1 disco di diamante, 131 dischi di platino e 34 dischi d’oro, oltre alla Targa Tenco 2022 per "Noi, Loro, Gli Altri" come miglior disco in assoluto. A questi si aggiungono la creazione del primo festival rap italiano, il MARRAGEDDON, e il primo tour negli stadi per un rapper italiano, il MARRA STADI25.
Un percorso che, numeri alla mano, racconta molto più di un semplice successo commerciale: racconta l’evoluzione del "King del rap" Marracash e, insieme, quella di un intero genere.
Nelle ultime settimane Marracash era tornato al centro delle scene gossip per un like a un post di Elodie. Niente ritorno di fiamma per la coppia che aveva fatto sognare migliaia di fan, però, ma un segnale distensivo verso l’ex: una "benedizione" per la nuova relazione della cantante romana con la ballerina Franceska Nuredini, un segno d’affetto duro a morire.
Tra gossip e certificazioni di Diamante, Marracash si conferma ancora una volta il "King del rap" italiano.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa