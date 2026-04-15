Baci a Ibiza per Elodie e Franceska Nuredini

Nel corso degli ultimi anni Elodie si è concentrata particolarmente sulla sua carriera. Non solo ha partecipato e co-condotto il Festival di Sanremo, ma anche girato film e documentari, vincendo il Nastro d'Argento 2025 come miglior attrice non protagonista per il ruolo interpretato nel film "Fuori" di Mario Martone. A dicembre 2025, la cantante ha annunciato la scelta di prendersi un anno di pausa dai concerti, promettendo di tornare a esibirsi nel 2027. Questo allontanamento dal palcoscenico le ha permesso di concentrarsi sulla sua vita privata e, in particolare, sul rapporto con Franceska. Insieme a lei ha già condiviso tante esperienze speciali, tra cui la giornata di San Valentino trascorsa per le strade di Venezia.