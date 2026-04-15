Baci a Ibiza per Elodie e Franceska Nuredini
La cantante e la ballerina sono state immortalate insieme al mercato hippie di Sant Jordi, uno dei più famosi dell'isola spagnola
Elodie e Franceska Nuredini stanno continuando a vivere la loro relazione alla luce del sole. Anche se non hanno mai dichiarato pubblicamente di essere una coppia, le loro azioni lasciano trasparire il grande sentimento che le unisce. Di recente i paparazzi le hanno sorprese mentre si baciavano a Ibiza, al mercato hippie di Sant Jordi. Solo pochi giorni fa la ballerina e la cantante avevano pubblicato sui social media foto che le mostravano assieme in una località che sembrava essere il lago di Como, intente a vivere dei momenti di complicità.
L'evoluzione del legame tra Elodie e Franceska
Il rapporto tra Elodie e Franceska si è sviluppato inizialmente in ambito professionale, per poi trasformarsi in qualcosa di più stretto con il passare del tempo. La ballerina italo-albanese è infatti entrata nel corpo di ballo dell'artista romana durante gli ultimi tour, e proprio sul palco è nata un'intesa che non è passata inosservata.
Negli scorsi mesi, complice anche la conclusione della relazione con Andrea Iannone, mai annunciata ufficialmente ma ormai evidente, Elodie ha iniziato a condividere sempre più momenti con Franceska. A documentarlo sono stati diversi scatti comparsi sui social, che hanno alimentato l'attenzione intorno al loro rapporto.
Secondo indiscrezioni, le due avrebbero anche sperimentato una convivenza a Milano, segnale di un legame sempre più consolidato. Nonostante i suoi 23 anni, Franceska può già contare su un percorso professionale significativo: prima di unirsi al team di Elodie ha frequentato accademie e scuole di danza, lavorato con artisti come J-Ax e Sfera Ebbasta, oltre ad aver preso parte a diverse apparizioni televisive.
La carriera di Elodie
Nel corso degli ultimi anni Elodie si è concentrata particolarmente sulla sua carriera. Non solo ha partecipato e co-condotto il Festival di Sanremo, ma anche girato film e documentari, vincendo il Nastro d'Argento 2025 come miglior attrice non protagonista per il ruolo interpretato nel film "Fuori" di Mario Martone. A dicembre 2025, la cantante ha annunciato la scelta di prendersi un anno di pausa dai concerti, promettendo di tornare a esibirsi nel 2027. Questo allontanamento dal palcoscenico le ha permesso di concentrarsi sulla sua vita privata e, in particolare, sul rapporto con Franceska. Insieme a lei ha già condiviso tante esperienze speciali, tra cui la giornata di San Valentino trascorsa per le strade di Venezia.
Nel corso di un'intervista a "Le Mile Magazine", Franceska ha parlato del rapporto con Elodie come di "un'esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa, cosa che non è sempre scontata".