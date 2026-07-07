Aurora Ramazzotti e gli invitati bloccati in Sicilia dopo il matrimonio: voli cancellati per l'Etna in eruzione
Dalle nozze all'imprevisto causato dall'Etna: Aurora Ramazzotti racconta sui social la corsa contro il tempo dei suoi invitati per lasciare la Sicilia
Aurora Ramazzotti e gli invitati bloccati in Sicilia dopo il matrimoni © Instagram
Quello che doveva essere il romantico epilogo di un weekend indimenticabile si è trasformato in una vera e propria odissea. Dopo aver celebrato il matrimonio con Goffredo Cerza, 30 anni, tra Militello e il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in Sicilia, Aurora Ramazzotti, 29 anni, e decine di invitati si sono ritrovati bloccati sull'isola a causa dei disagi provocati dall'attività dell'Etna.
L'eruzione del vulcano e la conseguente emissione di cenere hanno infatti causato la chiusura dello spazio aereo dell'aeroporto di Catania, con numerosi voli cancellati e passeggeri costretti a riorganizzare in fretta il viaggio di ritorno.
Il racconto di Aurora sui social
A raccontare quanto sta accadendo è stata la stessa Aurora Ramazzotti attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. L'influencer e conduttrice ha scelto l'ironia per descrivere la situazione vissuta dagli sposi e dagli invitati dopo giorni di festeggiamenti.
"Questo weekend non ce lo dimenticheremo mai", ha scritto la neo sposa. "Tutti i voli da qua sono stati cancellati. I miei invitati si sono imbattuti nella combo sciopero aerei + Etna che erutta e stiamo escogitando come lasciare la Sicilia".
Una situazione che ha costretto gli ospiti a trovare soluzioni alternative per tornare a casa. "C'è gente che è volata in Calabria e sta salendo in macchina, chi ha affittato autobus e caricato gli altri invitati", ha raccontato Aurora, trasformando l'imprevisto in uno degli episodi più memorabili del fine settimana.
Un matrimonio da favola tra castello e quattro abiti
Il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato uno degli eventi più seguiti dell'estate. Le nozze si sono svolte nel Comune di Militello, mentre il ricevimento è stato organizzato nello scenografico Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.
Tra festa pre-matrimoniale, allestimenti da sogno, sorprese per gli invitati e ben quattro cambi d'abito per la sposa, tutto sembrava essersi svolto alla perfezione fino al momento della partenza.
Perché l'aeroporto di Catania è stato chiuso
I disagi sono legati alla nuova fase di attività dell'Etna, che nelle ultime ore ha prodotto una consistente emissione di cenere vulcanica. La presenza della nube ha reso necessario sospendere le operazioni di volo nello scalo di Fontanarossa per ragioni di sicurezza. Secondo le comunicazioni diffuse dalla Sac, la società che gestisce l'aeroporto, sono stati bloccati sia gli arrivi sia le partenze, mentre diversi voli sono stati cancellati o dirottati verso altri aeroporti siciliani.
Per i passeggeri resta quindi fondamentale verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nel frattempo, per Aurora Ramazzotti e i suoi invitati, il viaggio di ritorno è diventato l'ultimo, inatteso capitolo di un matrimonio che difficilmente qualcuno dimenticherà.