La cerimonia più sentita è arrivata il giorno seguente al Castello Xirumi di Serravalle di Lentini, tra i limoneti secolari e i giardini di un'antica residenza cinquecentesca appartenuta ai Baroni Grimaldi. Lì, davanti ai propri cari, Aurora e Goffredo hanno coronato una storia d'amore lunga quasi dieci anni, che li ha resi anche genitori del piccolo Cesare Augusto, nato nella primavera del 2023, e che oggi, tra le acque turchesi delle Maldive, sembra vivere il proprio capitolo più romantico.