© Instagram | Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
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A distanza di poche settimane dal grande giorno, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di regalare ai follower un piccolo assaggio della loro luna di miele, tra spiagge bianche e acque cristalline. La destinazione scelta per il viaggio di nozze? Le Maldive, dove la coppia si sta godendo giorni di puro relax lontano dagli impegni quotidiani, con il piccolo Cesare affidato per l'occasione alla famiglia rimasta in Italia.
A raccontare questi momenti è stato un video pubblicato da Aurora Ramazzotti sui social proprio oggi, sabato 18 luglio, in cui la novella sposa e il marito appaiono spensierati tra rincorse, abbracci e balletti improvvisati, il tutto scandito dalle note di Kids dei MGMT.
"Mr&Mrs C", ha scritto l'influencer a corredo del video in cui balla divertita col marito. Non tutti i fan, va detto, hanno accolto con entusiasmo la scelta della meta, considerata da alcuni piuttosto scontata, anche perché la coppia aveva già trascorso vacanze proprio nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
Il viaggio di nozze arriva dopo un weekend di festeggiamenti cominciato venerdì 3 luglio con il rito civile a Militello in Val di Catania, celebrato all'interno dell'antico monastero dei Benedettini alla presenza del sindaco Giovanni Burtone. Un luogo scelto non a caso, legato ai ricordi d'infanzia di Michelle Hunziker, che proprio in quell'occasione ha ricevuto la cittadinanza onoraria del borgo. Testimoni delle nozze sono state entrambe le mamme degli sposi, Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato.
La cerimonia più sentita è arrivata il giorno seguente al Castello Xirumi di Serravalle di Lentini, tra i limoneti secolari e i giardini di un'antica residenza cinquecentesca appartenuta ai Baroni Grimaldi. Lì, davanti ai propri cari, Aurora e Goffredo hanno coronato una storia d'amore lunga quasi dieci anni, che li ha resi anche genitori del piccolo Cesare Augusto, nato nella primavera del 2023, e che oggi, tra le acque turchesi delle Maldive, sembra vivere il proprio capitolo più romantico.