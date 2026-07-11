Michelle Hunziker insieme a Giulio Berruti alle Eolie: la foto romantica al tramonto conquista i fan
Dopo il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, la conduttrice si concede qualche giorno di relax in barca tra momenti romantici e risate con gli amici
Uno scatto al tramonto, il profilo delle isole Eolie all'orizzonte e due sguardi rivolti verso lo stesso panorama. È la fotografia che Michelle Hunziker ha condiviso sui social e che ha conquistato i fan: lei e Giulio Berruti sono uno accanto all'altra, mentre si godono uno dei momenti più suggestivi della loro vacanza siciliana. Conclusi i festeggiamenti per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, celebrato in Sicilia, la conduttrice ha scelto di restare nell'isola per qualche giorno di vacanza. La meta è l'arcipelago delle Eolie, esplorato a bordo di un'imbarcazione insieme a Giulio Berruti e a un gruppo di amici. Tra loro anche Nunzia De Girolamo e Jonathan Kashanian, con cui Michelle ha condiviso giornate all'insegna del mare, della musica e della spensieratezza.
L'imprevisto in mare e il soccorso a Nunzia De Girolamo
La vacanza è stata movimentata anche da un piccolo incidente. Nunzia De Girolamo ha riportato una contusione a un piede mentre si trovava in barca e Michelle Hunziker e Giulio Berruti si sono improvvisati infermieri, aiutandola con ghiaccio e medicazioni. La conduttrice ha poi scherzato sui social pubblicando il momento e scrivendo: "Quanti vorrebbero un infortunio per avere questi dottori?". Un episodio affrontato con ironia che non ha rovinato l'atmosfera della vacanza, proseguita tra bagni, cene vista mare e momenti di divertimento.
Una storia d'amore sempre più solida
La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti procede lontano dai riflettori, ma sempre con maggiore naturalezza. Dopo aver preferito inizialmente la massima riservatezza, la showgirl oggi condivide qualche scorcio della loro quotidianità, senza però rinunciare alla discrezione. Negli ultimi mesi la coppia è stata fotografata in diverse destinazioni, dalle Terme di Saturnia al lago di Como, fino a Marrakech, scegliendo spesso vacanze in compagnia degli amici più stretti.
Il matrimonio di Aurora
Prima della parentesi alle Eolie, Michelle Hunziker è stata tra le protagoniste del matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. Durante i festeggiamenti ha emozionato tutti con un discorso dedicato alla figlia, ripercorrendo il loro legame e ricordando quanto Aurora abbia rappresentato nella sua vita.