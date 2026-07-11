Uno scatto al tramonto, il profilo delle isole Eolie all'orizzonte e due sguardi rivolti verso lo stesso panorama. È la fotografia che Michelle Hunziker ha condiviso sui social e che ha conquistato i fan: lei e Giulio Berruti sono uno accanto all'altra, mentre si godono uno dei momenti più suggestivi della loro vacanza siciliana. Conclusi i festeggiamenti per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, celebrato in Sicilia, la conduttrice ha scelto di restare nell'isola per qualche giorno di vacanza. La meta è l'arcipelago delle Eolie, esplorato a bordo di un'imbarcazione insieme a Giulio Berruti e a un gruppo di amici. Tra loro anche Nunzia De Girolamo e Jonathan Kashanian, con cui Michelle ha condiviso giornate all'insegna del mare, della musica e della spensieratezza.