Hunziker in bikini a Marrakech, Berruti scia: la coppia si divide per Pasqua
Mentre la showgirl passeggia per i mercati del Marocco con l'amico Jonathan Kashanian, l'attore è in alta quota a godersi la neve
Michelle Hunziker trascorrerà la vacanza di Pasqua senza il compagno Giulio Berruti al suo fianco. La conduttrice ha deciso di concedersi una vacanza in Marocco insieme all'amico Jonathan Kashanian, come ha rivelato tramite un selfie pubblicato tra le storie di Instagram e accompagnato dalla scritta "In partenza per una super Pasqua". Berruti, invece, passerà qualche giorno in alta quota per godersi la neve prima della fine della stagione sciistica.
In viaggio senza la dolce metà
Non è dato sapere come mai i due abbiano optato per delle vacanze separate. È possibile che Hunziker avesse prenotato il viaggio in Marocco ancora prima di iniziare la relazione con Berruti e che quindi si sia rivelato impossibile partire insieme a lui. A prescindere dalle motivazioni dietro la scelta, sembra che non ci sia stato alcuno screzio tra la conduttrice e l'attore. Anzi, il rapporto tra i due andrebbe a gonfie vele.
Da quanto emerge dalle storie di Instagram, pare che Michelle Hunziker si stia divertendo parecchio in Marocco. Oltre a qualche scatto in bikini, la showgirl si è mostrata anche intenta a cercare il "perfetto kajal" (un eyeliner tipico della zona) in compagnia di Jonathan. Si è poi lasciata affascinare dai mercati di Marrakech, dove Nunzia De Girolamo le ha dato alcuni consigli su come portare avanti la contrattazione con i mercanti.
Due vacanze diverse
A differenza della compagna, che ha scelto un luogo soleggiato e pieno di persone, Giulio Berruti ha preferito salire di quota per godersi delle temperature più basse e quella che, con ogni probabilità, sarà l'ultima neve naturale della stagione. Alcune storie pubblicate su Instagram lo ritraggono mentre si dedica allo sci. Tra gli scatti ce n'è anche uno in funivia accompagnato dalla scritta "pace".
La felicità della coppia
Anche se non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si frequentano ormai da qualche mese e sono stati paparazzati più volte mentre passeggiavano mano nella mano e mostravano una grande complicità. Per la showgirl si tratta di un nuovo capitolo dopo la fine della lunga relazione con Nino Tronchetti Provera, archiviata senza particolari tensioni. Anche Berruti ha alle spalle una storia importante: lo scorso ottobre lui e Maria Elena Boschi si sono lasciati dopo cinque anni.
Secondo quanto riferito da alcuni paparazzi, una volta venuta a sapere della nuova storia d'amore dell'ex compagno, la deputata avrebbe ostentato una particolare sintonia con il suo attuale partner, Roberto Vaccarella.