Anche se non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si frequentano ormai da qualche mese e sono stati paparazzati più volte mentre passeggiavano mano nella mano e mostravano una grande complicità. Per la showgirl si tratta di un nuovo capitolo dopo la fine della lunga relazione con Nino Tronchetti Provera, archiviata senza particolari tensioni. Anche Berruti ha alle spalle una storia importante: lo scorso ottobre lui e Maria Elena Boschi si sono lasciati dopo cinque anni.

Secondo quanto riferito da alcuni paparazzi, una volta venuta a sapere della nuova storia d'amore dell'ex compagno, la deputata avrebbe ostentato una particolare sintonia con il suo attuale partner, Roberto Vaccarella.