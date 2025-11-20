Maria Elena Boschi paparazzata con il nuovo compagno: ecco chi è Roberto Vaccarella

Dopo la fine silenziosa della relazione con Giulio Berruti, la deputata è stata sorpresa a Capalbio con l’avvocato romano Roberto Vaccarella, con cui sembra aver ritrovato serenità e complicità
© Chi
Non sono ancora usciti allo scoperto ufficialmente, ma Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella non fanno nemmeno nulla per nascondersi. A poche settimane dalla fine, mai realmente spiegata, della storia con Giulio Berruti, la deputata è stata nuovamente immortalata accanto a Roberto Vaccarella, avvocato romano e sua presunta nuova fiamma. Dopo un primo avvistamento che aveva acceso i rumor, un weekend toscano trascorso insieme è finito nell'obiettivo dei fotografi del settimanale Chi, dando forma più concreta a questa nuova frequentazione.
Le immagini pubblicate dal settimanale Chi raccontano un fine settimana passato a Capalbio, tra pedalate e momenti di relax nella casa di lui. La coppia è stata sorpresa mentre raggiungeva in bicicletta l’abitazione di alcuni amici. Nonostante si siano resi conto di essere seguiti dai fotografi, Boschi e Vaccarella hanno continuato la loro passeggiata senza nascondersi, salvo poi scegliere un’auto per rientrare, eludendo così ulteriori scatti.
Sul nuovo fidanzato di Maria ELena Boschi non si hanno molte informazioni. Lontano dal mondo dello spetacolo, Roberto Vaccarella è un avvocato appartenente a una nota famiglia romana, alla guida dello studio legale di famiglia. E' anche fratello di Elena Vaccarella, compagna di Giovanni Malagò. In passato ha avuto una relazione con la giornalista Lavinia Spignardi. Un profilo riservato ma influente, che sembra aver catturato l’attenzione della deputata.
Già da qualche tempo si parlava di una relazione tra Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella. I due erano stati visti insieme alla cena di gala della Croce Rossa. Tra sorrisi, conversazioni fitte e un’evidente intesa, i due avevano fatto sorgere i primi sospetti su una conoscenza speciale, anche se nulla lasciava immaginare che avrebbero trascorso a breve un weekend lontano dalla Capitale.
A settembre Maria Elena Boschi ha chiuso la relazione con Giulio Berruti, durata diversi anni e vissuta tra riservatezza e qualche apparizione pubblica. Nessuno dei due ha voluto raccontare davvero cosa abbia portato alla rottura, preferendo un distacco discreto, anche se pare che abbia avuto un peso nella decisione il desiderio non realizzato di avere un figlio. Oggi entrambi sembrano concentrarsi su nuovi capitoli personali (lui è stato fotografato a cena con un'amica, e chissà che non ci sia qualcosa di più), e per Boschi questo capitolo potrebbe avere il volto di Roberto Vaccarella.