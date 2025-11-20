Maria Elena Boschi paparazzata con il nuovo compagno: ecco chi è Roberto Vaccarella

A settembre Maria Elena Boschi ha chiuso la relazione con Giulio Berruti, durata diversi anni e vissuta tra riservatezza e qualche apparizione pubblica. Nessuno dei due ha voluto raccontare davvero cosa abbia portato alla rottura, preferendo un distacco discreto, anche se pare che abbia avuto un peso nella decisione il desiderio non realizzato di avere un figlio. Oggi entrambi sembrano concentrarsi su nuovi capitoli personali (lui è stato fotografato a cena con un'amica, e chissà che non ci sia qualcosa di più), e per Boschi questo capitolo potrebbe avere il volto di Roberto Vaccarella.