Maria Elena Boschi e Giulio Berruti vorrebbero un figlio: "Speriamo arrivi presto"

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono molto felici insieme e non è raro scorgerli durante eventi mondani, o avvistarli fare jogging nei pressi della loro casa romana. "Avere figli è una cosa bellissima, che però a volte capita e a volte no, nemmeno quando lo vuoi fortemente", spiega l'attore lasciando intendere che se non hanno allargato la famiglia non è per mancanza di volontà. "Maria Elena è straordinaria", dice Giulio della sua compagna. Lui si divide tra gli impegni come attore e quelli da medico estetico, lei invece cerca di ritagliarsi spazi liberi dagli impegni in Parlamento per stare con il fidanzato. Dopo la cicogna, che si augurano arrivi presto, quello che desiderano più di tutto è andare insieme all'altare.