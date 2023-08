La coppia in vacanza alle Baleari è finita nel mirino dei paparazzi del settimanale “Chi” che hanno sorpreso l’onorevole e l’attore in una sequenza bollenti di baci, avvinghiamenti, spalmatine di crema. Hanno affittato una villa con amici e hanno approfittato della spiaggia per un bagno di sole e d’amore. Lei in versione Ursula Andress.

Passione sulla sabbia Come Ursula Andress nel primo 007 così Maria Elena Boschi per il suo Giulio Berruti ha sfoggiato un costume con cinturina che risaltava il suo fisico. C’è chi ha ipotizzato una cicogna in volo per la coppia dopo aver visto l’attore accarezzare dolcemente la pancia dell’onorevole, ma al momento il ventre asciutto non pare nascondere segreti. Sulla sabbia bollente di Formentera la Boschi e Berruti, travolti dalla passione, hanno messo in scena un siparietto hot con lui impegnato ad avvinghiare lei tra baci, spalmatine di crema ed effusioni caldissime sul lettino.

Nozze imminenti Maria Elena Boschi, 42 anni, e Giulio Berruti, 38, fanno coppia da tre anni e ora pensano alle nozze. La deputata di Italia Viva qualche settimana fa al settimanale “Chi” aveva confidato: "Aspetto che lui me lo chieda, vorremmo anche dei figli". "La proposta di nozze? Anche io aspetto che la faccia lei! Ancora non c’è una data, ma vi faremo sapere" aveva replicato l’attore che è anche odontoiatra. "Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, c’è complicità. Pensiamo ai figli? Sì, li vorremmo", ha aggiunto la ex ministra.

Il primo incontro A raccontare il primo appuntamento tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è stato l’attore durante un’ospitata a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva detto: "Ci siamo incontrati nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti tre anni dopo a un evento. Finito il lockdown e dopo che io avevo chiuso una precedente storia d’amore, ci siamo rivisti e pian piano è nato un rapporto speciale”. Lui è innamorato pazzo di lei: “Elena è propensa all’ascolto, è attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima volta che si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Alla fine, non avrei mai pensato di innamorarmi di una donna che fa politica".