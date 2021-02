Maria Elena Boschi ritorna in grande stile, guarda che shopping di lusso!

Elegantissima in cappotto scuro e tacchi alti, Maria Elena Boschi si concede un giro di shopping in una boutique di lusso a Roma. La chiamata per il ruolo da sottosegretario alla Farnesina potrebbe arrivare da un momento all'altro, e lei inganna l'attesa facendosi regali costosi. L'ex ministra, infatti, è stata paparazzata dal settimanale Chi con un'amica mentre sceglie una borsa firmata.

La sessione di compere è andata a buon fine, e Maria Elena ha scelto una borsa logata. Contenta del nuovo acquisto torna alla Camera insieme a Cristina, la sua collaboratrice. In cappotto nero a portafoglio e mascherina in tinta è molto chic per la sua passeggiata romana e sfoggia accessori firmati, dalla borsa alla sciarpa.

In ambito professionale le cose per la Boschi stanno prendendo la piega che sperava, e lo stesso si può dire per la sfera privata. La storia d'amore con Giulio Berruti procede a gonfie vele e la convivenza è già iniziata.

