Maria Elena Boschi e Giulio Berruti pronti per la convivenza

Una coppia nata ai tempi della pandemia, ma destinata a superare qualunque lockdown. Si parla già di metter su famiglia insieme e comunque di convivenza tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Anche se l’ex ministra è abituata all’indipendenza per l’attore ha letteralmente perso la testa come mostrano le immagini del settimanale “Chi”.

Le foto paparazzate ritraggono Maria Elena e Giulio a Fregene, dove adorano scappare per un pranzo all’aria aperta sulla sabbia. La complicità è evidente, la coppia si scambia baci, sguardi, sorrisi e si tiene sempre per mano. Dalle prime fotografie in poi è stato un crescendo di passione. Hanno un legame forte e il 2021 potrebbe essere l’anno per le nozze o quantomeno per una convivenza.

“Maria Elena è una ragazza adorabile e vedo mio figlio Giulio veramente felice con lei” ha dichiarato la madre di Berruti, Francesca Romana Reggiani, futura “suocera” della parlamentare. “E’ stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi al mare questa estate – continua la donna – E’ straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”.

Alla Boschi ha fatto piacere sentire in tv Berruti che parlava di lei. L’attore ha raccontato la prima cena a casa di lui, quando la parlamentare ha versato inavvertitamente il vino ed è caduta dalla sedia. “Giulio mi ha emozionato con la sua naturalezza e mi ha fatto sorridere ripensare a quei primi momenti insieme” ha detto Maria Elena a un’amica.

Insomma, i presupposti per metter su famiglia ci sono tutti. E chissà che presto la Boschi decida di abbandonare il suo appartamento da single per trasferirsi ai Parioli da Berruti…

