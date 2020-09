Hanno iniziato la loro storia in sordina tra smentite e silenziose conferme in un crescendo di emozioni che sono sfociate in un’estate davvero bollente. L’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si è fatto sempre più grande e irresistibile e dalle gite fuori porta alle passeggiate mano nella mano si è passati presto ai baci focosi al mare. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia a Ponza tra bikini rossi ed effusioni roventi.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti tra bikini e baci calienti Tgcom24 1 di 23 Chi 2 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Chi 23 di 23 Chi 23 di 23 Instagram 23 di 23 Chi 10 di 23 Chi 11 di 23 Chi 12 di 23 Chi 13 di 23 Chi 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

All’inizio pareva solo un’amicizia, qualche fugace apparizione, qualche flash che li immortalava insieme e vicini. Poi la confidenza si è fatta più intensa e l’intimità sempre più forte. Dalla prima uscita mondana alla gita in moto passando per i pranzi in famiglia e le chiacchiere al parco si è passati alle immagini ben più esplicite dell’estate d’amore.

Leggi anche>Politici in vacanza, da Salvini alla Boschi: guarda le foto più belle



Gli ultimi scatti di fine vacanza, come li riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, raccontano di una passione travolgente tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. L’attore prima di iniziare la storia con la politica era fidanzato, lei aveva raccontato di un amore importante e segreto finito. Si sono incontrati, trovati, piaciuti e i sentimenti li hanno travolti. A Ponza hanno trascorso le vacanze lontani dalla mondanità in una casa presa in affitto tutta per loro e un gommone dove lasciarsi andare alle coccole in mare aperto. Guarda le immagini dei loro caldi baci di fine estate…

Per la Boschi e Berruti un mare di passione al largo della Sicilia Instagram 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Chi 14 di 14 Chi 14 di 14 Chi 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Tgcom24 12 di 14 Chi 13 di 14 Chi 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: