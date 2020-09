Politici in vacanza, da Salvini alla Boschi: guarda le foto più belle

Anche per i politici, estate è sinonimo di vacanze. Messi in pausa gli impegni in Parlamento, anche loro hanno saputo ritagliarsi qualche giorno da dedicare agli affetti e al relax. Tutti sono rimasti in Italia, tra chi ha scelto la Sardegna come location per un tuffo in mare e chi ha preferito le spiagge di Forte dei Marmi.

Virginia Raggi ha trascorso qualche giorno ad Anzio con il marito Andrea Severini. Sdraiata sul bagnasciuga ha slacciato il reggiseno del costume regalando uno spettacolo a 5 stelle. Daniela Santanchè ha scelto Forte dei Marmi per il relax in spiaggia, Luigi Di Maio ha passato qualche giorno in Sardegna con la compagna Virginia Saba tra gite in barca e cene con gli amici.

Mara Carfagna, in attesa di dare alla luce la sua primogenita, se l'è spassata in barca al largo dell'Argentario con il compagno Alessandro Ruben, sfoggiando un bellissimo pancione. Alessandro Di Battista e Sahra Lahouasnia sono diventati genitori del loro secondogenito, Filippo, a inizio agosto ma non hanno rinunciato al loro primo trekking di famiglia in Abruzzo.

Matteo Salvini si è diviso equamente tra i figli e la compagna Francesca Verdini, su e giù per l'Italia postando foto in versione tenero papà o innamorato felice. Ma l'estate più calda è stata quella di Maria Elena Boschi, a Ischia con gli amici e in barca alle Eolie con Giulio Berruti tra baci e coccole bollenti. Guardali tutti nella gallery...

