Virginia Saba, bikini perfetto in vacanza con Luigi Di Maio

Nonostante gli impegni professionali li tengano molto occupati, Luigi Di Maio e Virginia Saba riescono lo stesso a ritagliarsi un po' di tempo solo per loro. Hanno scelto la Sardegna, terra natale di lei, per le loro vacanze estive e con l'incantevole mare sullo sfondo mandano cartoline social ai follower. La giornalista si lascia trasportare dall'entusiasmo e sfoggia un bikini perfetto.

Si immortalano innamorati e sorridenti mentre condividono con i fan le bellezze dell'isola. Virginia racconta alcuni dettagli della vacanza, postando le immagini dei paesaggi più suggestivi. Nel selfie che pubblica sul suo profilo Instagram, la Saba tenta di coprire il décolleté con il braccio, poi nelle storie si lascia andare e durante la gita in barca posa come una vera diva, sfoggiando in due pezzi un fisico invidiabile. Di Maio è accanto a lei, anche lui in costume per il post di Ferragosto.

Il loro legame è ormai rodato e su di loro splende il sole. Mai una voce di crisi o una foto imbronciati: il loro amore sembra crescere con il passare del tempo. Il loro desiderio è quello di allargare la famiglia, anche se il Ministro degli Esteri ha rivelato in un'intervista a Maurizio Costanzo: "In questa fase della mia vita diventare padre significherebbe avere pochissimo tempo da dedicare alla famiglia".

