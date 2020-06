Politici “smascherati”: Conte a cena con Olivia, Di Maio in barca con Virginia

Dopo tre mesi trascorsi a gestire l’emergenza coronavirus, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si concedono un po’ di normalità. Il premier si regala una cena romantica a Velletri con la compagna Olivia Paladino, mentre il ministro degli Esteri si rilassa in barca al largo di Ponza con Virginia Saba tra onde di passione, come mostrano gli scatti del settimanale Chi.

CONTE E OLIVIA AI CASTELLI ROMANI

Scelgono lo stesso chef che prepara i pranzi per i Capi di Stato a Palazzo Madama per la prima cena fuori Roma di coppia. Giuseppe Conte, 55 anni, e Olivia Paladino, 36, appaiono sereni e sorridenti. Lui elegante in completo blu senza cravatta, lei affascinante e sexy con le spalle nude e una gonna longuette in pizzo. “Avevamo bisogno di un po’ di normalità” avrebbe confessato la biondissima First Lady che per l’occasione ha scelto proprio una mise azzeccata visto che Conte non aveva occhi che per lei.



DI MAIO E VIRGINIA TRA ONDE DI PASSIONE

Hanno scelto di imbarcarsi al largo di Ponza per godersi un po’ di sole, mare e tranquillità dopo mesi burrascosi. Luigi Di Maio, 33 anni, e Virginia Saba, 37, hanno trascorso la quarantena insieme e hanno deciso che presto arriveranno anche i fiori d’arancio. “Aspettiamo che si calmino le acque poi penseremo alle nozze e a un figlio” ha confidato la Saba al settimanale Chi. La coppia si è rilassata sul catamarano con gli amici. Lei bellissima in bikini e lui tra una telefonata di lavoro e l’altra non l’ha mai persa di vista lasciandosi trasportare dalle onde della passione.

