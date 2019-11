Giuseppe Conte e Olivia Paladino insieme dopo la crisi

Le voci di una rottura tra Giuseppe Conte e Olivia Paladino erano insistenti. Il sito "Dagospia" già parlava di trasloco imminente del premier dall’attuale abitazione a Palazzo Chigi, con tanto di ristrutturazione dei bagni della residenza istituzionale. Le immagini pubblicate dal settimanale "Chi" nel numero in edicola da mercoledì 27 novembre, però, sembrano smentire la crisi: la coppia appare unita mentre fa la spesa insieme e, nonostante non ci siano scambi particolarmente affettuosi, tra loro sembra regnare l'armonia.

Nessuna rottura, dunque? Non è detto: qualcuno ha fatto notare che questa tempestiva “spesa anticrisi” in realtà potrebbe essere frutto di un'abile strategia di comunicazione. Qualunque sia la verità, i due sono apparsi ancora insieme: Conte in giacca e cappotto e senza cravatta, è affettuoso con la Paladino, in jeans e cappottino molto informale. Nessuna effusione tra i due, ma il Primo Ministro si è lasciato andare a qualche tenerezza verso la donna. Resta quindi da vedere – e solo il tempo potrà dimostrarlo – se le voci di crisi siano state solo illazioni e, quindi, la coppia più riservata della politica italiana continuerà a vivere la sua storia d'amore con l'abituale discrezione. Oppure se la famigerata ristrutturazione dei bagni di Palazzo Chigi, di cui ha parlato Dagospia, non sia stata un semplice lavoro di manutenzione ma il preludio al trasloco di un premier ormai single.

